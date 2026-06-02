फेक वीडियो से लेकर अश्लील कंटेंट तक... AI क्यों डरे हुए हैं फिल्मी सितारे? एक के बाद एक दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रहे गुहार

Celebs AI Deepfake: एआई और डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने फिल्मी सितारों की चिंता बढ़ा दी है. किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज, चेहरा और पहचान को कॉपी कर फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए कई कलाकार कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और एक-एक कर के दिल्ला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ये मामला सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों और समाज के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
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Celebs AI Deepfake: पिछले कुछ सालों में एआई तकनीक ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बनाया है. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और बिजनेस जैसी कई फील्ड्स में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. लेकिन इसके साथ कुछ नई चैलेंज भी सामने आए. खासकर फिल्मी सितारों के लिए ये तकनीक चिंता की बड़ी वजह बनती जा रही है. अब ऐसे वीडियो और ऑडियो बनाए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर असली और नकली में फर्क करना आसान नहीं. यही वजह है कि कलाकार अपनी पहचान और इमेज को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं.
दरअसल, हम यहां डीपफेक तकनीक की बात कर रहे हैं, जो सितारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है. इसकी मदद से किसी भी सेलिब्रिटी के चेहरे और आवाज की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है. कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, जिनका असली जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता. इससे लोगों के बीच भ्रम फैलता है और सेलिब्रिटी की इमेज को नुकसान पहुंचता है. फिल्मी सितारे अक्सर ऐसे मामलों का निशाना बनते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर फर्जी कंटेंट को तेजी से फैल रहा है.
इस बढ़ती समस्या को देखते हुए कई कलाकार कानूनी मदद लेने लगे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी अपनी डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपने नाम, चेहरे, आवाज और पर्सनैलिटी के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग की. अदालत ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए राहत देने की दिशा में कदम उठाए. इससे पहले नागा चैतन्य, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, करण जौहर, कुमार सानू, आशा भोसले, विवेक ओबेरॉय इस मामले में कोर्ट का रुख कर चुके हैं.
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आज सोशल मीडिया की पहुंच इतनी तेज हो गई है कि कोई भी वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. लेकिन इस तेजी के साथ गलत और मिसलिडिंग जानकारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. कई बार मशहूर सितारों के नाम पर फर्जी इंटरव्यू, नकली बयान और झूठे विज्ञापन वायरल कर दिए जाते हैं. बड़ी संख्या में लोग बिना जांच-पड़ताल के इन्हें सच मान लेते हैं, जिससे अफवाहें तेजी से फैलती हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह देते हैं कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले किसी भी कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई और सोर्स की जांच जरूर करें.
फिल्म इंडस्ट्री में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर कलाकारों के बीच नई चिंताएं सामने आ रही हैं. कई सितारे और सिंगर्स को डर है कि आने वाले समय में उनकी परमिशन के बिना उनके चेहरे, आवाज और डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा होने पर उनके काम के अवसर और कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है. सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि कलाकारों के डिजिटल राइट्स को क्लियर लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. इससे उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और उनके पेशेवर हितों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सकेगी.
भारत में अभी कुछ मौजूदा कानून ऐसे मामलों से निपटने में मदद करते हैं, लेकिन एआई और डीपफेक जैसी नई तकनीकों के लिए अलग और सख्त नियमों की जरूरत है. सोशल मीडिया तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके मुकाबले कानून अक्सर पीछे रह जाते हैं. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए नए कानूनी ढांचे की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो लोगों की निजी जानकारी और पहचान को सुरक्षित रखें, साथ ही तकनीक के गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियां इस चुनौती से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. फर्जी वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और डीपफेक कंटेंट सबसे ज्यादा इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं. ऐसे में कंपनियों को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा, ताकि मिसलिडिंग कंटेंट की जल्द पहचान की जा सके. इसके साथ ही ऐसे कंटेंट को हटाने का प्रोसेस भी तेज, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव होनी चाहिए. अगर समय रहते कार्रवाई की जाए तो गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सकता है और लोगों को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
एआई आज की सबसे यूजफुल तकनीकों में से एक है. ये कई फील्ड में लोगों का काम आसान बना रही है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से गंभीर खतरे भी पैदा हो सकते हैं. फिल्मी सितारों की चिंता सिर्फ उनकी पर्सनल सिक्योरिटी और इमेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है. डीपफेक और नकली कंटेंट जैसी समस्याएं लोगों की पहचान और इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं. आने वाले समय में तकनीक के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी. इसलिए समय के साथ इसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है.
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