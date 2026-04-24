डेब्यू फिल्म से हुआ सुपरहिट… 39 की उम्र में भी नंबर 1, कॉमेडी-एक्शन और ड्रामा का मास्टर, हर जॉनर में दिखाया दम,अब नई फिल्म से मचाएगा धमाल

बॉलीवुड में हर साल कई सितारे आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो कम समय में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, एनर्जी और अलग-अलग किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इस स्टार किड ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. रोमांस से लेकर कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा तक, उनकी फिल्मों में के लिए यंग जनरेशन के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है.
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आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर या स्टारकिड की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी थी. वहीं उनके अलग-अलग कैरेक्टर और उसमें नजर आने वाली दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी ने सिनेमाघरों में लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. आज हम जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो वरुण धवन (Varun Dhawan) हैं, जो आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक्टर की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) को लेकर ऑनलाइन बज़ बना हुआ है.
नई फिल्म के रिलीज से पहले आइए डालते हैं एक्टर की अबतक की बेस्ट परफॉर्मेंस पर, जो आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दोबारा देखी जा रही हैं.
बदलापुर
डार्क थ्रिलर फिल्म ‘बदलापुर’ (Badlapur) में वरुण धवन का खूंखार और इंटेंस लुक देखने को मिला था. फिल्म में उन्होंने ‘रघु’ का किरदार निभाया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए सालों तक दर्द और गुस्से में जीता है. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स और फैंस दोनों ने सराहाया था. एक्टर के साथ इस क्राइम-एक्शन में यामी गौतम, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आए थे. 7.4 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप ओटीटी प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं
हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया
साल 2014 में रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ (Humpty Sharma Ki Dulhania) रिलीज हुई थी, जिसमें वरुण का हल्का-फुल्का और चार्मिंग अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी पसंद की जाती है. ये फिल्म यंग ऑडियंस के बीच आज भी काफी पॉपुलर है, जिसे आईएमडीबी पर 6 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी एंजॉय कर सकते हैं.
अक्टूबर
‘अक्टूबर’ (October) एक सॉफ्ट और इमोशनल फिल्म है, जिसमें वरुण ने एक बेहद सीरीयस कैरेक्टर प्ले किया है. ये फिल्म पुरानी बॉलीवुड मसाला फिल्मों से अलग है और जीवन के छोटे-छोटे पलों को बहुत खूबसूरती से पेश करती है. इस मूवी में वरुण धवन के साथ एक्ट्रेस-मॉडल बनिता संधू नजर आई थीं, जिसे शूजित सरकार ने बनाया था. ये फिल्म ओटीटी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
जुड़वा 2
वरुण धवन की ‘जुड़वा’ (Judwaa 2) एक हल्की-फुल्की एंटरटेनमेंट मूवी है, जिसमें एक्शन और कॉमेडी दोनों का तड़का लगेगा. इस फिल्म में डबल रोल में वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी दर्शकों को हंसाने में पूरी तरह सफल साबित होती है. ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म जिओ हॉटस्टार पर है.
कुली नंबर 1
साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म ‘कुली नंबर 1’ (Coolie No.) में वरुण धवन ने गोविंदा की क्लासिक फिल्म के किरदार को अपने अंदाज में पेश किया था. ये फिल्म फुल-ऑन मसाला एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी, डांस और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिलता है. 2 घंटे 15 मिनट की ये कॉमेडी-एक्शन फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
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