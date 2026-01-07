Advertisement
trendingNow13066880
Hindi Newsबॉलीवुड8 जनवरी की सुबह 10:10 पर होगा बड़ा धमाका, यश के बर्थडे से पहले फैंस को मिला सरप्राइज, टॉक्सिक का नया पोस्टर रिलीज

8 जनवरी की सुबह 10:10 पर होगा बड़ा धमाका, यश के बर्थडे से पहले फैंस को मिला सरप्राइज, 'टॉक्सिक' का नया पोस्टर रिलीज

Toxic New Poster: साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का काफी अच्छा बज बना हुआ है. इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच मेकर्स ने टॉक्सिक का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्टर के जरिए मेकर्स ने फैंस को धमाकेदार जानकारी दी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 07, 2026, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यश की ‘टॉक्सिक’ का नया पोस्टर आया सामने
यश की ‘टॉक्सिक’ का नया पोस्टर आया सामने

Toxic New Poster: साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. हर किसी की नजरें इस फिल्म पर टिकी हुई हैं. फिल्म में अब तक कई हसीनाओं की एंट्री हो चुकी है. इस लिस्ट में नयनतारा से लेकर कियारा आडवाणी तक के नाम शामिल है. बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर जल्द ही रिलीज होने वाला है. इस बीच यश की फिल्म का एक पोस्टर सामने आ चुका है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट को देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.    

8 जनवरी को होगा धमाका 
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. काफी समय से लोगों को इस फिल्म के टीजर का इंतजार हैं. इस बीच अब फिल्म का एक नया पोस्टर सामने आया है, जिससे ये जानकारी मिली कि 8 जनवरी 2026 को धमाका होने वाला है. दरअसल, 8 जनवरी को यश का बर्थडे है और इस मौके पर मेकर्स फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को जबरदस्त गिफ्ट देने वाले हैं. माना जा रहा है कि यश के बर्थडे पर यानी 8 जनवरी को टॉक्सिक का टीजर रिलीज होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जानकारों के मुताबिक, यश की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई करने वाली है. फैंस का मानना है कि ये फिल्म रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी. अब देखना ये होगा कि यश के बर्थडे पर मेकर्स किया बड़ा धमाका करेंगे.   

Add Zee News as a Preferred Source

2025 से बना हुआ है प्रोजेक्ट का बज 
बता दें कि मेकर्स ने दिसंबर 2025 से इस प्रोजेक्ट का बज बनाया हुआ है, जिसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं. मालूम हो कि 'केजीएफ चैप्टर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद से फैंस यश की बड़े पर्दे पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि करीब 4 साल बाद यश 'टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' से थिएटर में वापसी कर रहे है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Yash

Trending news

'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?