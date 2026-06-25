Samantha Ruth Pregnancy: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने आखिरकार अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर लगा दी है. पिछले कई दिनों से उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब खुद एक्ट्रेस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह प्रेग्नेंट हैं.
दरअसल, अपनी फिल्म 'मा इति बंगारम' के मीडिया इवेंट के दौरान सामंथा रुथ प्रभु ने सब कुछ साफ कहा और बताया कि वह जल्द ही काम से ब्रेक लेंगी. एक्ट्रेस ने कहा, ''मा इति बंगारम' के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मौजूदा स्थिति ऐसी है. मुझे मैटरनिटी लीव पर जाना होगा. उसके बाद मैं अपने फैंस के लिए एक नई फिल्म के साथ वापसी करूंगी.'
एक्ट्रेस के इस बयान के बाद उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है. दरअसल, फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरों में फैंस को उनका बेबी बंप नजर आया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया था.
फिल्म की टीम से जुड़े सूत्रों ने 'स्क्रीन' को कन्फर्म किया कि फिल्म की सफलता के साथ-साथ प्रेग्नेंसी की खबर भी सही समय पर आई है और उनकी डिलीवरी दिसंबर 2026 में होने वाली है, हालांकि एक्ट्रेस ने खुद अभी तक इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है. उन्होंने कहा, 'सामंथा अपनी प्रेग्नेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में हैं और कपल इसे लेकर बहुत खुश है, खासकर सामंथा, जो हमेशा से मां बनना चाहती थीं.'
अब हर किसी को बेसब्री से उस पर का इंतजार हैं, जब सामंथा अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया है कि मैटरनिटी ब्रेक के बाद वह फिल्मों में दमदार वापसी करेंगी.