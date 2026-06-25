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सामंथा रुथ प्रभु ने कन्फर्म की प्रेग्नेंसी, 39 की उम्र में मां बनेगी हसीना, बोलीं- अब लेना होगा मैटरनिटी ब्रेक

Samantha Ruth Pregnancy: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि कर दी है. एक्ट्रेस ने खुद बताया कि वह जल्द ही मैटरनिटी ब्रेक लेंगी और बच्चे के जन्म के बाद फिर से फिल्मों में वापसी करेंगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:08 AM IST
सामंथा रुथ प्रभु ने कन्फर्म की प्रेग्नेंसी, 39 की उम्र में मां बनेगी हसीना, बोलीं- अब लेना होगा मैटरनिटी ब्रेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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