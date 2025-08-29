बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करने आ रहीं कंगना रनौत, 'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' से मचाएंगी हड़कंप, आर माधवन भी होंगे साथ

Kangana Ranaut Queen Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर माधवन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हमेशा सुपरहिट रही है. फिर चाहे 'तनु वेड्स मनु' के दोनों पार्ट हो या फिर इनकी धमाकेदार स्क्रीन पर नजर आने वाली केमिस्ट्री. दोनों ने हमेशा बॉक्स ऑफिस को मालामाल किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत 'तनु वेड्स मनु' और 'क्वीन' दोनों फिल्मों के सीक्वेल के लिए रेडी हो गई हैं.

नवंबर में शुरू होगी 'क्वीन 2' की शूटिंग

पिंकिविला की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनौत 'क्वीन 2' फिल्म की शूटिंग इस साल नवंबर, 2025 में शुरू करेगी. जिसका डायरेक्शन इस बार भी विकास बहल करेंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी लॉक हो गई है और वो इस वक्त फिल्म की रेकी करने के लिए यूके में है. ऐसा कयास लगाए जा रहे है कि क्वीन के पहले पार्ट की तरह इस बार भी 'क्वीन 2' में भारत और विदेश दोनों का नजारा दिखाया जाएगा. सूत्रों की मानें तो फिल्म इस फिल्म के सीक्वेल के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि फिल्म की कहानी धासूं. जिसकी वजह से फिल्म दोबारा उस मैजिक को रिक्रिएट करना चाहती है.

'तनु वेड्स मनु 3' 2026 में

रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के बाद कंगना रनौत आनंद एल राय की फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' पर फोकस करेंगी. कहा जा रहा है कि फिल्ममेकर ने स्क्रिप्ट प्लान कर ली है और साल 2026 की शुरुआत में वो इस फिल्म पर शूट करना शुरू कर सकते हैं. 'तेरी इश्क में' की शूटिंग पूरी करने के बाद. कहा जा रहा है कि 'तनु वेड्स मनु 3' की तीसरी कड़ी फैंस को पहले से ज्यादा मसाला और मजा दोनों देने वाली है.

आर माधवन संग फिर आएंगी नजर

कंगना रनौत 'तनु वेड्स मनु' की तीसरी कड़ी में आर माधवन के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार एक्ट्रेस के किरदार में और भी ज्यादा शेड्स नजर आने वाले हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट को इस तरह से तैयार किया गया है और मेकर्स इसे फ्लोर पर लाने के लिए बेसब्र है.