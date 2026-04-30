'मौनी रॉय ने सर्जरी से बदला चेहरा', भद्दे कमेंट्स करने वालों को पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़ा; कहा-कुछ तो शर्म होगी

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक्टर्स की सर्जरी को लेकर ट्रोलिंग करने वालों पर सख्त नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्रोलर्स और कुछ मीडिया पेजों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक्टर्स की निजी जिंदगी और उनकी पसंद में दखल देना बंद करें. हाल के दिनों में कई एक्टर्स को उनकी लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, जिसके खिलाफ पवित्रा पुनिया ने खुलकर आवाज उठाई है. पोस्ट किए वीडियो में वह साफ कहती नजर आईं कि सर्जरी करवाने के लिए एक्टर्स ने न उनसे सलाह मांगी और न पैसे तो सब मुंह बंद करके रहो.

पवित्रा पुनिया ने शेयर किया पोस्ट

पवित्रा पुनिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मौनी रॉय की 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' स्क्रीनिंग की तस्वीर भी है. वीडियो में उन्होंने साफ-साफ कहा, “सभी ट्रोलर्स के लिए – एक्टर्स को ट्रोल करना और परेशान करना बंद करो. यह तुम्हारी रसोई नहीं है और न ही तुम्हारा खाना है.”

डॉन 3 में गाली-गलौज और हिंसा चाहते थे रणवीर! फरहान ने किया इनकार; विवाद होने पर एक्टर ने फिल्म छोड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री ने कहा कि कुछ लोग लगातार एक्टर्स पर टिप्पणी करते रहते हैं कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, 500 सर्जरी करवाई हैं या 1 लाख सर्जरी करवाई हैं. पवित्रा ने कहा किसी भी एक्टर ने कितनी भी सर्जरी करवाई हो वह उनकी सलाह लेने नहीं आते और न ही उनसे पैसे लिए.

पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़

उन्होंने कहा, “कम से कम इंडस्ट्री में कुछ लोग तो ईमानदारी से कहते हैं कि हां, हम सर्जरी करवा रहे हैं. अगर तुम्हें या तुम्हारे परिवार को करवानी है तो बेझिझक करवाओ, लेकिन ट्रोल मत करो. बस चुप रहो.”

संजय कपूर के बैंक अकाउंट हुए फ्रीज, करिश्मा कपूर और बच्चों को बड़ी राहत; दिल्ली हाईकोर्ट से प्र‍िया कपूर को झटका

पवित्रा पुनिया ने मीडिया पेजों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे तस्वीरें लगाकर दोहरे अर्थ वाले कैप्शन लिखते हैं, जिससे दर्शक अटकलें लगाते हैं और उनका एंगेजमेंट बढ़ता है. उन्होंने अपील की कि ऐसे लोग यह सब करना बंद करें. कैप्शन में पवित्रा ने लिखा, “कुछ तो शर्म बची होगी या सिर्फ ट्रोलिंग की ही सैलरी मिलती है तुम लोगों को भाई?”