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Hindi Newsबॉलीवुडमौनी रॉय ने सर्जरी से बदला चेहरा, भद्दे कमेंट्स करने वालों को पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़ा; कहा-कुछ तो शर्म होगी

'मौनी रॉय ने सर्जरी से बदला चेहरा', भद्दे कमेंट्स करने वालों को पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़ा; कहा-कुछ तो शर्म होगी

टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने एक्टर्स की सर्जरी और लुक्स को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर नाराजगी जताई है. मौनी रॉय की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स और डबल मीनिंग कैप्शंस बनाने वालों को जमकर फटकार लगाई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:58 PM IST
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'मौनी रॉय ने सर्जरी से बदला चेहरा', भद्दे कमेंट्स करने वालों को पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़ा; कहा-कुछ तो शर्म होगी

एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक्टर्स की सर्जरी को लेकर ट्रोलिंग करने वालों पर सख्त नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्रोलर्स और कुछ मीडिया पेजों को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक्टर्स की निजी जिंदगी और उनकी पसंद में दखल देना बंद करें. हाल के दिनों में कई एक्टर्स को उनकी लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, जिसके खिलाफ पवित्रा पुनिया ने खुलकर आवाज उठाई है. पोस्ट किए वीडियो में वह साफ कहती नजर आईं कि सर्जरी करवाने के लिए एक्टर्स ने न उनसे सलाह मांगी और न पैसे तो सब मुंह बंद करके रहो.

पवित्रा पुनिया ने शेयर किया पोस्ट 

पवित्रा पुनिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मौनी रॉय की 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' स्क्रीनिंग की तस्वीर भी है. वीडियो में उन्होंने साफ-साफ कहा, “सभी ट्रोलर्स के लिए – एक्टर्स को ट्रोल करना और परेशान करना बंद करो. यह तुम्हारी रसोई नहीं है और न ही तुम्हारा खाना है.”

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अभिनेत्री ने कहा कि कुछ लोग लगातार एक्टर्स पर टिप्पणी करते रहते हैं कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, 500 सर्जरी करवाई हैं या 1 लाख सर्जरी करवाई हैं. पवित्रा ने कहा किसी भी एक्टर ने कितनी भी सर्जरी करवाई हो वह उनकी सलाह लेने नहीं आते और न ही उनसे पैसे लिए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पवित्रा पुनिया ने लगाई लताड़

उन्होंने कहा, “कम से कम इंडस्ट्री में कुछ लोग तो ईमानदारी से कहते हैं कि हां, हम सर्जरी करवा रहे हैं. अगर तुम्हें या तुम्हारे परिवार को करवानी है तो बेझिझक करवाओ, लेकिन ट्रोल मत करो. बस चुप रहो.”

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पवित्रा पुनिया ने मीडिया पेजों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे तस्वीरें लगाकर दोहरे अर्थ वाले कैप्शन लिखते हैं, जिससे दर्शक अटकलें लगाते हैं और उनका एंगेजमेंट बढ़ता है. उन्होंने अपील की कि ऐसे लोग यह सब करना बंद करें. कैप्शन में पवित्रा ने लिखा, “कुछ तो शर्म बची होगी या सिर्फ ट्रोलिंग की ही सैलरी मिलती है तुम लोगों को भाई?”

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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