फर्जी शूट के नाम पर ठगी, अदिति राव हैदरी ने फैंस को किया 'अलर्ट'; क्या है पूरा मामला?

Aditi Rao Hydari: अदिति राव हैदरी अक्सर अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस बार वह बेहद अपनी फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल को लेकर लाइम लाइट में हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:04 PM IST
Aditi Rao Hydari Alert: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिती राव हैदरी का लेटेस्ट इंस्टाग्राम नोट चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर से सतर्क रहने की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है? दरअसल, अदिति राव हैदरी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने अपने फैंस से एक खास गुजारिश की है. पोस्ट के साथ एक व्हाट्सअप का स्क्रीन शॉट है, जिसमें एक नंबर है और उनकी तस्वीर लगी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

अदिति ने फैंस को किया अलर्ट

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर खुलासा किया है कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर लगा कर फोटोग्राफरों से फर्जी फोटोशूट के लिए अनुरोध कर रहा है. अदिति ने लोगों से गुजारिश की है कि कोई भी इस व्यक्ति से संपर्क न करे. अगर कुछ अजीब लगे तो इसके बारे में उनकी टीम को बताएं.

अदिति ने पोस्ट में क्या लिखा?

अदिति ने पोस्ट में लिखा 'मैं एक बात बताना चाहती थी जो मुझे कुछ लोगों ने बताया. कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर मेरी फोटो का इस्तेमाल करके फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के लिए कह रहा है. यह मैं नहीं हूं. मैं इस तरह से संपर्क नहीं करती. मैं काम के लिए निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती. सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए से होता है. कृपया सावधान रहें और उस नंबर से संपर्क न करें. अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, तो बस मेरी टीम को बताएं. उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अदिति राव हैदरी का वर्कफ्रंट

अदिति राव के काम की बात करें तो  एक्ट्रेस आखिरी बार 2024 में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी सीरीज 'हीरामंडी' में देखा गया था. इसमें उन्होंने बिब्बोजान के किरदार में नजर आई थी. वहीं, अदिति पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' में नजर आएंगी. अदिति अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज 'ओ साथी रे' का भी हिस्सा होंगी.

 

