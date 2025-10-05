कई फिल्मों में नजर आ चुकीं बॉबी डॉर्लिंग का हाल खराब, चलना फिरना भी हुआ मुश्किल, VIDEO उड़ा देगा होश

Bobby Darling Not Able To Walk: कई फिल्मों में नजर आ चुकीं बॉबी डार्लिंग का एक शॉकिंग वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉबी ठीक से नहीं चल पा रही हैं. उन्हें चलने में काफी दिक्कत हो रही है और उनके पैर भी ठीक से सीधे तौर पर नहीं पड़ रहे हैं. एक्ट्रेस का ये वीडियो मिनटो में वायरल हो गया है और कोई उन्हें लेकर चिंता कर रहा है.

चलना भी हुआ मुश्किल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि बॉबी रेड कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर की लेग्गिंस पहनी हैं. वो काफी धीरे-धीरे चल ही है. जिसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि उन्हें वॉक करने में कितनी दिक्कत हो रही है. पैपराजी ने जैसे ही एक्ट्रेस की ये हालत देखी तो इस बारे में उनसे सवाल पूछा.

आखिर क्या हो गया है बॉबी को?

पैप्स ने बॉबी को जैसे ही देखा तो उनसे पूछा कि आखिर उनके पैर को क्या हो गया है.इसका जवाब देते हुए बॉबी ने कहा- प्रॉब्लम हो गई थी. अब ठीक है. थोड़ा सा प्रॉब्लम था हो जाएगा ठीक.ये कहते ही बॉबी वहां से चली गईं. लेकिन, जैसे ही बॉबी का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग उनकी सेहत को लेकर परेशान होने लगे. एक यूजर ने लिखा- आपको बहुत सारी हिम्मत भेज रहे हैं. दूसरे ने लिखा- आखिर इन्हें क्या हो गया. उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी.

कई फिल्मों में किया काम

बॉबी डॉर्लिंग ने कई सारी फिल्मों में काम किया है. ये बात 2000s की शुरुआत की है.इन्होंने 'स्टाइल', 'चलते चलते', 'पेज 3', 'क्या कूल है हम' में भी नजर आईं.ये आखिरी बार फिल्म 'दि सैटरनेट नाइट' में दिखी थीं. फिल्मों के अलावा बॉबी ने कई सारे टीवी शोज में भी काम किया. जिसमें 'कहीं किसी रोज', 'कसौटी जिंदगी की', 'फेम गुरुकुल', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'इमोशनल अत्याचार' है.