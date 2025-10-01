शाहरुख खान की 'किंग' के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी दीपिका पादुकोण, कर देंगी एक झटके में सबकी छुट्टी

Deepika Padukone Atlee Film: 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' के कलेश के बाद दीपिका पादुकोण ने किंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि इस फिल्म का शूटिंग शेड्यूल खत्म करने के बाद अक्टूबर के आखिर तक अल्लू अर्जुन और एटली के साथ अपनी नई साइ-फाई एक्शन फिल्म की शूटिंग में शुरू कर सकती हैं.

कैमियो नहीं अहम किरदार में दीपिका

सूत्रों के मुताबिक दीपिका इस फिल्म में रोल कैमियो नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी के लिए बेहद अहम है. फिल्म की टीम से जुड़े सूत्र ने बताया कि जब जून में दीपिका इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं, तभी से उनका रोल तय था और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. उनका रोल दमदार है और कहानी के पहले और दूसरे हिस्से के लिए बहुत जरूरी भी है. खबरों की मानें तो अल्लू अर्जुन एटली की अगली फिल्म में पूरा फैमिली ट्री निभाने वाले हैं. इस फिल्म में वो दादा, पिता और दो बेटों के किरदार में नजर आएंगे. यानी एक साथ चार रोल, जो उनके करियर की पहली मल्टीपल रोल वाली फिल्म होगा.

जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस

कहा जा रहा है कि शुरुआत में एटली थोड़ा हिचकिचा रहे थे. लेकिन, अल्लू ने खुद चारों किरदार निभाने की जिद की. खबरों के अनुसार दीपिका ने इस प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के अंत तक की डेट्स ब्लॉक कर दी हैं. पहले शेड्यूल में उनकी भूमिका को सेटअप करने वाले सीक्वेंस फिल्माए जाएंगे.वहीं, नवंबर का महीना बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक्शन सीन्स के लिए रखा गया है, जिसमें एक चेज सीक्वेंस भी होगा, जिसे एटली और उनकी साउथ कोरिया से आई स्टंट टीम डिजाइन कर रही है. सूत्र ने यह भी जोड़ा कि, दिसंबर में यूनिट यूएई जाएगी, जहां अल्लू अर्जुन और दीपिका एक अहम ट्विस्ट और इमोशनल सीन्स शूट करेंगे, जो फिल्म की कहानी का बड़ा मोड़ साबित होंगे.इस फिल्म का नाम फिलहाल अभी AA22xA6 कहा जा रहा है.