Advertisement
trendingNow12943957
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख खान की 'किंग' के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी दीपिका पादुकोण, कर देंगी एक झटके में सबकी छुट्टी

Deepika Padukone से जुड़ी बड़ी खबर है. दीपिका किंग फिल्म के बाद एटली की फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी. खास बात है कि ये हाईएक्शन फिल्म होगी जिसमें दो सीक्वेंस की भी तैयारी चल रही है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone Atlee Film: 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' के कलेश के बाद दीपिका पादुकोण ने किंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि इस फिल्म का  शूटिंग शेड्यूल खत्म करने के बाद अक्टूबर के आखिर तक अल्लू अर्जुन और एटली के साथ अपनी नई साइ-फाई एक्शन फिल्म की शूटिंग में शुरू कर सकती हैं. 

कैमियो नहीं अहम किरदार में दीपिका

सूत्रों के मुताबिक दीपिका इस फिल्म में रोल कैमियो नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी के लिए बेहद अहम है. फिल्म की टीम से जुड़े सूत्र ने बताया कि जब जून में दीपिका इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं, तभी से उनका रोल तय था और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. उनका रोल दमदार है और कहानी के पहले और दूसरे हिस्से के लिए बहुत जरूरी भी है. खबरों की मानें तो अल्लू अर्जुन एटली की अगली फिल्म में पूरा फैमिली ट्री निभाने वाले हैं. इस फिल्म में वो दादा, पिता और दो बेटों के किरदार में नजर आएंगे. यानी एक साथ चार रोल, जो उनके करियर की पहली मल्टीपल रोल वाली फिल्म होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

'तुम लोग कुत्ते और भिखारी हो...'अक्षय कुमार की हीरोइन पर हाउस हेल्प ने लगाए गंभीर आरोप, Nude वीडियो बनाने के लिए किया फोर्स

जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस

कहा जा रहा है कि शुरुआत में एटली थोड़ा हिचकिचा रहे थे. लेकिन, अल्लू ने खुद चारों किरदार निभाने की जिद की. खबरों के अनुसार दीपिका  ने इस प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के अंत तक की डेट्स ब्लॉक कर दी हैं. पहले शेड्यूल में उनकी भूमिका को सेटअप करने वाले सीक्वेंस फिल्माए जाएंगे.वहीं, नवंबर का महीना बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक्शन सीन्स के लिए रखा गया है, जिसमें एक चेज सीक्वेंस भी होगा, जिसे एटली और उनकी साउथ कोरिया से आई स्टंट टीम डिजाइन कर रही है. सूत्र ने यह भी जोड़ा कि, दिसंबर में यूनिट यूएई जाएगी, जहां अल्लू अर्जुन और दीपिका एक अहम ट्विस्ट और इमोशनल सीन्स शूट करेंगे, जो फिल्म की कहानी का बड़ा मोड़ साबित होंगे.इस फिल्म का नाम फिलहाल अभी AA22xA6 कहा जा रहा है. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Deepika Padukone

Trending news

'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
;