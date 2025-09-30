'मुझे अपने फैसले...' 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर निकाले जाने पर दीपिका पादुकोण का मुंहतोड़ जवाब

Deepika Padukone: 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी कि उसे मेकर्स को उनका तगड़ा जवाब से कनेक्ट करके देखा जा रहा है. दीपिका ने अपने करियर अपनी सक्सेस के अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात की.

एक महिला को...

IMDb से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है तो मुझे अक्सर बताया जाता था कि सक्सेस होने के लिए एक महिला को अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन, मैं शुरुआत से ही सवाल पूछने, लोगों को नाराज करने और ज्यादा कठिन रास्ता अपनाने और मौजूदा हालात को चुनौती देने से कभी नहीं डरी.'

हम सभी से उम्मीजद की जाती है कि...

दीपिका ने आगे कहा- 'उस ढांचे को नया आकार दे सकूं यही कोशिश करती रही जिसमें हम सभी से फिट होने की उम्मीद की जाती है. इसके साथ ही दीपिका ने अपने फैंस को थैंक्यू कहा जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया.'

मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए...

इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने कहा कि 'मेरे परिवार, फैंस और सहयोगियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसने मुझे अपने फैसले लेने और चुनाव करने की शक्ति दी है. उम्मीद है कि इससे मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा. भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर imdb की रिपोर्ट इस विश्वास को और भी पुख्ता करती है. जो ईमानदारी प और अपने मूल सिद्धान्तों पर अडिग रहकर बदलाव संभव है.' दरअसल, दीपिका पादुकोण को आईएमडीबी के बीते 25 सालों की 'इंडियन सिनेमा मोस्ट प्रोलीफिक हेडलाइनर्स' में टॉप 5 में जगह हासिल की है.'

क्या है माजरा?

'स्पिरिट' फिल्म को लेकर दीपिका ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड के अलावा और कई चीजों पर उनका संदीप रेड्डी वांगा से बहस हुई. जिसके बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया. इसके बाद 'कल्कि 2' के ऐलान के साथ ही दीपिका को लेकर एक पोस्ट किया गया. जिसमें कहा गया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है.