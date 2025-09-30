Advertisement
trendingNow12942751
Hindi Newsबॉलीवुड

'मुझे अपने फैसले...' 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर निकाले जाने पर दीपिका पादुकोण का मुंहतोड़ जवाब

'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी कि उसे मेकर्स को उनका तगड़ा जवाब से कनेक्ट करके देखा जा रहा है.दीपिका ने अपने कयिर अपनी सक्सेस के अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात की. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone: 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से बाहर होने के बाद दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी कि उसे मेकर्स को उनका तगड़ा जवाब से कनेक्ट करके देखा जा रहा है. दीपिका ने अपने करियर अपनी सक्सेस के अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात की.

एक महिला को...
IMDb से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है तो मुझे अक्सर बताया जाता था कि सक्सेस होने के लिए एक महिला को अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन, मैं शुरुआत से ही सवाल पूछने, लोगों को नाराज करने और ज्यादा कठिन रास्ता अपनाने और मौजूदा हालात को चुनौती देने से कभी नहीं डरी.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

Add Zee News as a Preferred Source

हम सभी से उम्मीजद की जाती है कि...

दीपिका ने आगे कहा- 'उस ढांचे को नया आकार दे सकूं यही कोशिश करती रही जिसमें हम सभी से फिट होने की उम्मीद की जाती है. इसके साथ ही दीपिका ने अपने फैंस को थैंक्यू कहा जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया.' 

मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए...

इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने कहा कि 'मेरे परिवार, फैंस और सहयोगियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसने मुझे अपने फैसले लेने और चुनाव करने की शक्ति दी है. उम्मीद है कि इससे मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा. भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर imdb की रिपोर्ट इस विश्वास को और भी पुख्ता करती है. जो ईमानदारी प और अपने मूल सिद्धान्तों पर अडिग रहकर बदलाव संभव है.' दरअसल, दीपिका पादुकोण को आईएमडीबी के बीते 25 सालों की 'इंडियन सिनेमा मोस्ट प्रोलीफिक हेडलाइनर्स' में टॉप 5 में जगह हासिल की है.' 

दीपिका और फराह खान ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो? अब फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

क्या है माजरा?
'स्पिरिट' फिल्म को लेकर दीपिका ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड के अलावा और कई चीजों पर उनका संदीप रेड्डी वांगा से बहस हुई. जिसके बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया. इसके बाद 'कल्कि 2' के ऐलान के साथ ही दीपिका को लेकर एक पोस्ट किया गया. जिसमें कहा गया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Deepika Padukone

Trending news

अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
;