Deepika Padukone Kalki 2 Row: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2' से बाहर किए जाने से हर कोई हैरान है. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की. इसी बीच में आमिर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे नए एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने नाजायज डिमांड करते हैं. अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और तबु ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

भूमि पेडनेकर ने एक खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दीपिका पादुकोण को फिल्म से उनकी ऊंची डिमांड के कारण हटाया गया है. तेलुगु न्यूज पोर्टल ‘द आकाशवाणी’ के अनुसार, दीपिका पादुकोण ने ‘कल्कि 2’ के मेकर्स से अपनी पहली फिल्म की तुलना में दोगुना पेमेंट मांगा था. यह भी दावा किया गया कि दीपिका पादुकोण ने शूटिंग के दौरान अपनी टीम के लिए शानदार सुविधाओं की मांग की थी. वह हर दिन सिर्फ पांच घंटे की शिफ्ट चाहती थीं. भूमि पेडनेकर ने रिपोर्ट को इंस्टाग्राम पर ‘लाइक’ करके रिएक्शन दिया.

सामने आया भूमि पेडनेकर-तबु का रिएक्शन

इस पोस्ट में दीपिका के पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी के मुकाबले में कल्कि 2 के लिए फीस डबल करने का जिक्र था. दीपिका ने जो हाइक मांगा था वो बहुत ज्यादा था. इसके अलावा दावा किया गया कि दीपिका शूट के दौरान लग्जरी ट्रीटमेंट की डिमांड कर रही थी. वो 5-7 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट को लाइक किया.इसके अलावा भूमि ने दीपिका की उस पोस्ट को भी लाइक किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग की शूटिंग का जिक्र किया. वहीं तब्‍बू ने उस पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें बताया गया था कि दीपिका को कल्कि और स्पिरिट से क्यों निकाला गया. इस पोस्ट में आमिर खान वाला वीडियो भी लगा था.

दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर

दीपिका पादुकोण बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. गुरुवार को इसके मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फैंस के साथ यह जानकारी साझा की. मगर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है. फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''

फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ दूसरी फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण बाहर हुई हैं. इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' से उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसे संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित करने वाले थे. अभिनेता प्रभास की यह फिल्म छोड़ने पर मेकर्स ने उन पर यह आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने मां बनने और अपनी बेटी दुआ की देखभाल के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई थीं कि दीपिका ने फिल्म की कमाई और समझौते में संशोधन की भी बात मेकर्स से की थी. इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने का फैसला किया.