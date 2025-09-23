'दोगुनी सैलरी और 5 घंटे शूटिंग...' दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाले जाने पर आया भूमि पेडनेकर-तब्‍बू का रिएक्शन
Advertisement
trendingNow12933255
Hindi Newsबॉलीवुड

'दोगुनी सैलरी और 5 घंटे शूटिंग...' दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाले जाने पर आया भूमि पेडनेकर-तब्‍बू का रिएक्शन

Deepika Padukone Kalki 2 Row: दीपिका पादुकोण इन दिनों खबरों में हैं. उन्हें फिल्म कल्कि 2 से बाहर कर दिया गया है. खबरें हैं कि दीपिका ने फीस हाइक और 7 घंटे शिफ्ट की डिमांड की थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दोगुनी सैलरी और 5 घंटे शूटिंग...' दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाले जाने पर आया भूमि पेडनेकर-तब्‍बू का रिएक्शन

Deepika Padukone Kalki 2 Row:  बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2' से बाहर किए जाने से हर कोई हैरान है. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की. इसी बीच में आमिर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे नए एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने नाजायज डिमांड करते हैं. अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और तबु ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

भूमि पेडनेकर ने एक खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दीपिका पादुकोण को फिल्म से उनकी ऊंची डिमांड के कारण हटाया गया है. तेलुगु न्यूज पोर्टल ‘द आकाशवाणी’ के अनुसार, दीपिका पादुकोण ने ‘कल्कि 2’ के मेकर्स से अपनी पहली फिल्म की तुलना में दोगुना पेमेंट मांगा था. यह भी दावा किया गया कि दीपिका पादुकोण ने शूटिंग के दौरान अपनी टीम के लिए शानदार सुविधाओं की मांग की थी. वह हर दिन सिर्फ पांच घंटे की शिफ्ट चाहती थीं. भूमि पेडनेकर ने रिपोर्ट को इंस्टाग्राम पर ‘लाइक’ करके रिएक्शन दिया.

सामने आया भूमि पेडनेकर-तबु का रिएक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

इस पोस्ट में दीपिका के पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी के मुकाबले में कल्कि 2 के लिए फीस डबल करने का जिक्र था. दीपिका ने जो हाइक मांगा था वो बहुत ज्यादा था. इसके अलावा दावा किया गया कि दीपिका शूट के दौरान लग्जरी ट्रीटमेंट की डिमांड कर रही थी. वो 5-7 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट को लाइक किया.इसके अलावा भूमि ने दीपिका की उस पोस्ट को भी लाइक किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग की शूटिंग का जिक्र किया. वहीं तब्‍बू  ने उस पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें बताया गया था कि दीपिका को कल्कि और स्पिरिट से क्यों निकाला गया. इस पोस्ट में आमिर खान वाला वीडियो भी लगा था.

दीपिका पादुकोण ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर

दीपिका पादुकोण बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. गुरुवार को इसके मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फैंस के साथ यह जानकारी साझा की. मगर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है. फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी’ जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''

फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ दूसरी फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण बाहर हुई हैं. इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' से उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसे संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित करने वाले थे. अभिनेता प्रभास की यह फिल्म छोड़ने पर मेकर्स ने उन पर यह आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने मां बनने और अपनी बेटी दुआ की देखभाल के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई थीं कि दीपिका ने फिल्म की कमाई और समझौते में संशोधन की भी बात मेकर्स से की थी. इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने का फैसला किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

: Deepika Padukone

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;