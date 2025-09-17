'वो एक्टर्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करती हैं...' पूजा भट्ट पर 'धोखा' एक्टर का बड़ा खुलासा, बोले- मुझे किया टॉर्चर

'धोखा' फिल्म में नजर आने वाले और 'परदेसिया' गाने में राखी सावंत कर ठुमके लगाने वाले एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने पूजा भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि वो एक्टर्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करती हैं.
Trending Photos
Muzammil Ibrahim on Pooja Bhatt: 1500 रनवे शोज और ग्लैरैग्स मैन हंट कॉन्टेस्ट साल 2003 में जीतने वाले मॉडल और एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने पूजा भट्ट को लेकर कई खुलासे किए हैं. एक्टर ने कहा कि पूजा भट्ट की फिल्म के सेट पर टॉक्सिक माहौल रहता था. उनके साथ काम करने के लंबे वक्त बाद तक मैं ट्रामा में रहा.
भद्दे शब्दों का आदी नहीं
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में मुजम्मिल ने 'धोखा' फिल्म में काम किया है. अपने उस शूटिंग इंसीडेंट को याद करते हुए एक्टर ने कहा- 'मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह का टॉक्सिक माहौल को नहीं देखा था. मैं भद्दे शब्दों का आदी भी नहीं था. ये मेरे लिए काफी ट्रामेटिक एक्सपीरियंस था और उस माहौल में काम करना तो और भी ज्यादा मुश्किल था. इन सभी टॉर्चर के बाद भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था. वहां की स्थिति को देखते हुए मैंने सभी को कश्मीर से मुंबई बुलाया.'
वो बहुत पॉवरफुल लोग हैं
एक्टर ने कहा कि 'मैं उस वक्त काफी ज्यादा फ्रस्टेटेड था क्योंकि मैं उन चीजों के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता था. जिसकी वजह ये थी कि मेरे कंधों पर कई जिम्मेदारियां थीं. मैं उन लोगों के खिलाफ सिर्फ इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो बहुत पॉवरफुल लोग हैं.'
बाकी तीन फिल्में ठुकरा दीं
मुजम्मिल ने कहा कि 'ये मुकेश भट्ट प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी. सेट पर डायरेक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत अच्छे थे. यहां तक कि भट्ट साहब ने मुझे धोखा के बाद तीन और फिल्में ऑफर की. लेकिन, मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब गया कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया. यहां तक कि राज 2 भी ठुकरा दी. क्योंकि मोहित सूरी और पूजा भट्ट का पारिवारिक रिश्ता है.'
2025 की सबसे बड़ी पनौती फिल्म, जिसने 300 करोड़ के बजट में लगाया 250 करोड़ से ज्यादा का चूना, OTT पर हुआ ऐसा हश्र, खून के आंसू रो रहे मेकर्स
मैं 21 साल का था
'जब मैंने फिल्मों को मना किया तो वो मेरी इमेज खराब करने पर उतर आए. मेरे डायरेक्टर पूजा भट्ट ने मीडिया सेशन रखा और मेरे खिलाफ अफवाहों पर बात की. मुझे नीचा दिखाने के लिए वूमेन कार्ड खेला. उनका ऐसा था कि एक्टर्स डॉग की तरह बिहेव करें. अगर मैं कहूं बैठ जाओ तो बैठ जाए कहूं खड़ा हो जाओ तो खड़े हो जाए. वो बहुत इम्येचोर हैं. उस वक्त मैं 21 साल का था.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.