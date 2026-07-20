रिटायरमेंट के बाद फिर बॉलीवुड में कमबैक करेंगे अरिजीत सिंह? इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' में फिर सुनाई देगी आवाज

इसी साल जनवरी में प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को बड़ा झटका दिया था. तब उनके फैंस जानना चाहता था कि क्या अब उनकी आवाज नई फिल्मों में सुनाई नहीं देगी? लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है.
वह इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से कमबैक करेंगे. कहा जा रहा है कि वह फिल्म का गाना ‘ये आवारापन’ गाने के लिए तैयार हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'आवारापन 2' के लिए एक नया गाना गाया है.
'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन' फ्रेंचाइजी के पीछे क्रिएटिव टीम का नेतृत्व कर रहे विशेष भट्ट ने 'आवारापन 2' का म्यूजिक बेहद खास तरीके से तैयार किया है. इस मच अवेटेड गाने को अमाल मलिक ने कंपोज किया है और इसके बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं. यह गाना कल, 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज होगा.'
रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा,”विशेष भट्ट ‘आवारापन 2’ के पीछे की क्रिएटिव ताकत हैं. ‘आवारापन 2’ के म्यूज़िक को एक खास पहचान देने के लिए तैयार किया है. ‘ये आवारापन’ के साथ, वह एक ऐसा गाना लेकर आए हैं जो शिवम पंडित की दुनिया की आत्मा है. और इसे अरिजीत सिंह की आवाज़ में पेश किया गया है.”
बता दें कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अरिजीत सिंह और विशेष फिल्म्स का रिश्ता हिंदी सिनेमा के पिछले पंद्रह सालों से जुड़ा हुआ है. विशेष फिल्म्स ने ही सबसे पहले अरिजीत सिंह पर भरोसा किया था और उन्हें 'मर्डर 2' में 'फिर मोहब्बत' गाना दिया था.'
एक्टर इमरान हाशमी फिल्म 'आवारापन' में 19 साल के लंबे इंतजार के बाद दर्शकों को एक बार फिर शिवम पंडित के रूप में देखने को मिलेंगे. बता दें कि पहली फिल्म 'आवारापन' में आलिया का रोल श्रिया सरन ने निभाया था और जो शिवम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई थी. पहले पार्ट की बात करें तो 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' एक क्राइम और इमोशनल ड्रामा फिल्म थी, जिसमें इमरान हाशमी के किरदार शिवम पंडित को एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया था, जो अपने दर्दनाक अतीत से जूझ रहा होता है.
इस फिल्म में आलिया का किरदार उसकी जिंदगी में उम्मीद लेकर आता है, लेकिन एक दुर्घटना में आलिया की मौत शिवम को पूरी तरह बदल देती है. इस फिल्म के गाने, 'तो फिर आओ' और 'माहिया' जैसे गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. अब लगभग 19 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है, जो उसी अधूरी कहानी को आगे बढ़ाने का वादा करता है.'आवारापन 2' 14 अगस्त को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मूवी में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे कई कलाकार मौजूद हैं.