39 साल की इस हसीना को बैग में 15 सेंटीमीटर गजरा रखना पड़ा भारी, लगा 1.14 लाख का जुर्माना

Malayali Actress Navya Nair: गजरा लगाना तो साउथ का ऐसा रिवाज है जो कई साल से चलता चला आ रहा है. लेकिन, अब उनका यही गजरा उनके लिए मुसीबत बन गया. ओणम इवेंट के लिए मशहूर मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर विदेश गई थीं. जिस वजह से उन्होंने अपने बैग में गजरा रखा था. लेकिन, इसी गजरे की वजह से एक्ट्रेस के ऊपर 1.14 लाख का जुर्माना लग गया.

15 सेंटीमीटर का जैस्मिन गजरा पड़ गया भारी

ये पूरा मामला मेलबर्न एयरपोर्ट का है. नव्या ने एक पब्लिक इवेंट में बताया- 'यहां आने से पहले मेरे पिता मेरे लिए जैस्मिन के फूल लेकर आए थे. उन्होंने इसे दो पार्ट में कट किया और मुझे दे दिया. उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बालों में कोची से सिंगापुर तक लगा लेना. उन्होंने मुझे कहा कि दूसरा गजरा सिंगापुर के आगे की जर्नी में लगा लेना और इसे अपने हैंडबैग में रख लो. ये कैसे कानून के खिलाफ है. 15 सेंटीमीटर का जैस्मिन गजरा बैग में होने की वजह से उन्होंने मुझसे 1.14 लाख जुर्माना मांगा.'

फ्लाइट के अंदर की शेयर की फोटो

उन्होंने कहा कि ये 28 दिन के अंदर मुझे भरना होगा. ये मामला तब सामने आया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ओणम फेस्टिवल की एक रील शेयर की.' दो दिन पहले मेलबर्न जाने से पहले नव्या ने फ्लाइट के अंदर की एक फोटो भी शेयर की थी. जिसमें वो बालों में गजरा लगाए नजर आई थीं.

फिल्मी सफर

नव्या के फिल्मी सफर की बात करें तो वो साल 2001 में दिलीप के साथ इष्टम से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 2002 में नंदनम में एक बड़ी भूमिका निभाई. इस फिल्म ने उन्हें साउथ की बेहतरीन हसीनाओं में शामिल कर दिया और कई अवॉर्ड भी दिलवाए. इसके बाद 'सायरा', 'मजथुल्लिकिलुक्कम', कुंजिकूनन','कल्याणरमन', 'ग्रामाफोन','जलोलसवम', 'दृश्य' और 'ओरुथी' फिल्मों में काम किया. ये फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है. लगातार फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं जिस पर फैंस प्यार लुटाते रहते हैं.



