39 साल की इस हसीना को बैग में 15 सेंटीमीटर गजरा रखना पड़ा भारी, लगा 1.14 लाख का जुर्माना
39 साल की इस हसीना को बैग में 15 सेंटीमीटर गजरा रखना पड़ा भारी, लगा 1.14 लाख का जुर्माना

39 साल की इस हसीना को बैग में 15 सेंटीमीटर का गजरा रखना भारी पड़ गया. एक्ट्रेस के ऊपर 1.14  लाख का फाइन लगा. जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:37 PM IST
कौन है ये हसीना?
कौन है ये हसीना?

Malayali Actress Navya Nair: गजरा लगाना तो साउथ का ऐसा रिवाज है जो कई साल से चलता चला आ रहा है. लेकिन, अब उनका यही गजरा उनके लिए मुसीबत बन गया. ओणम इवेंट के लिए मशहूर मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर विदेश गई थीं. जिस वजह से उन्होंने अपने बैग में गजरा रखा था. लेकिन, इसी गजरे की वजह से एक्ट्रेस के ऊपर 1.14 लाख का जुर्माना लग गया. 

15 सेंटीमीटर का जैस्मिन गजरा पड़ गया भारी

ये पूरा मामला मेलबर्न एयरपोर्ट का है. नव्या ने एक पब्लिक इवेंट में बताया- 'यहां आने से पहले मेरे पिता मेरे लिए जैस्मिन के फूल लेकर आए थे. उन्होंने इसे दो पार्ट में कट किया और मुझे दे दिया. उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बालों में कोची से सिंगापुर तक लगा लेना. उन्होंने मुझे कहा कि दूसरा गजरा सिंगापुर के आगे की जर्नी में लगा लेना और इसे अपने हैंडबैग में रख लो. ये कैसे कानून के खिलाफ है. 15 सेंटीमीटर का जैस्मिन गजरा बैग में होने की वजह से उन्होंने मुझसे 1.14 लाख जुर्माना मांगा.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Navya Nair (@navyanair143)

फ्लाइट के अंदर की शेयर की फोटो

उन्होंने कहा कि ये 28 दिन के अंदर मुझे भरना होगा. ये मामला तब सामने आया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ओणम फेस्टिवल की एक रील शेयर की.' दो दिन पहले मेलबर्न जाने से पहले नव्या ने फ्लाइट के अंदर की एक फोटो भी शेयर की थी. जिसमें वो बालों में गजरा लगाए नजर आई थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Navya Nair (@navyanair143)

51 में 21 साल की हसीनाओं को फेल कर गईं उर्मिला, 'रंगीला गर्ल' के ठुमके देख जमाना हुआ दीवाना

 

फिल्मी सफर
नव्या के फिल्मी सफर की बात करें तो वो साल 2001 में दिलीप के साथ इष्टम से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 2002 में नंदनम में एक बड़ी भूमिका निभाई. इस फिल्म ने उन्हें साउथ की बेहतरीन हसीनाओं में शामिल कर दिया और कई अवॉर्ड भी दिलवाए. इसके बाद 'सायरा', 'मजथुल्लिकिलुक्कम', कुंजिकूनन','कल्याणरमन', 'ग्रामाफोन','जलोलसवम', 'दृश्य' और 'ओरुथी' फिल्मों में काम किया. ये फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है. लगातार फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं जिस पर फैंस प्यार लुटाते रहते हैं.

 

 

  
 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Navya Nair

