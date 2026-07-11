'उसने मुझे प्रपोज किया था', मुजम्मिल इब्राहिम ने दीपिका पादुकोण को डेट करने का किया दावा; कहा-मैंने उसे छोड़ा

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. इस बीच एक्टर और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम ने एक्ट्रेस संग अपने रिश्ते का दावा किया है. उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण ने उन्हें प्रपोज किया था जबकि रिश्ता उनकी तरफ से खत्म हुआ था जिसका उन्हें कोई मलाल नहीं है. एक्ट्रेस के एक्स ने ये इंटरव्यू पिछले साल दिया था लेकिन इन दिनों ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
हाल ही में सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए मुजम्मिल इब्राहिम ने बताया था कि उनकी और दीपिका पादुकोण की मुलाकात कैसे हुई और कैसे दोनों रिलेशनशिप में आए थे. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन दोनों ने करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. जब वो मुंबई आए तो दीपिका वो पहली लड़की थीं जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी और वो दीपिका से टकराने वाले पहले लड़के थे.
इस वायरल क्लिप में मुजम्मिल कह रहे हैं, 'हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने ही यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया था. मैं किसी को छोड़ने का पछतावा नहीं रखता. उस दौर में मैं एक नामी स्टार बन चुका था जबकि दीपिका पादुकोण महज एक नौसिखिया मॉडल थीं.'
साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्रेकअप के बाद भी उनकी दीपिका से बातचीत होती थी? इसपर वो कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं थी. वो दोनों अच्छे टर्म्स पर थी. दोनों एक-दूसरे की तरक्की पर बधाई देते थे. लेकिन एक्ट्रेस की शादी के बाद उन्होंने उनसे पूरी तरह कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया.
मुजम्मिल एक मॉडल और अभिनेता हैं, जिनका जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ है. उन्होंने 2003 में 18 साल की उम्र में ग्लैडरैग्स मैनहंट इंडिया पेजेंट (Gladrags Manhunt India Pageant) जीतकर पहचान बनाई. इसी के साथ वो इस प्रतियोगिता को जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेताओं में से एक बन गए.
उन्होंने 2007 में पूजा भट्ट की एक्शन-थ्रिलर धोखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. मूवी में उन्होंने इंस्पेक्टर जैद अहमद खान की भूमिका निभाई थी. साल 2020 में वे जासूसी-थ्रिलर वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में नजर आए. मुज़म्मिल को परदेसिया के रीमिक्स वर्जन में भी देखा गया था जिसमें वो राखी सावंत के साथ नजर आए.
अपने मनोरंजन करियर के अलावा, मुज़म्मिल को उनकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है. आठ साल की उम्र में, उन्हें एक स्कूली साथी को डूबने से बचाने के लिए जीवन रक्षा पदक मिला था. साल 2008 में, उन्हें गोवा में एक ब्रिटिश महिला को डूबने से बचाने के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.