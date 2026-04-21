Advertisement
trendingNow13187261
Hindi Newsबॉलीवुडदूसरी बार मां बनने वाली है देवों के देव... महादेव की पार्वती, पूजा बनर्जी ने खास अंदाज में अनाउंस की प्रेग्नेंसी; दिखाया बेबी बंप

दूसरी बार मां बनने वाली है 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती', पूजा बनर्जी ने खास अंदाज में अनाउंस की प्रेग्नेंसी; दिखाया बेबी बंप

Puja Banerjee Announce Second Pregnancy: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा बनर्जी जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को ये गुड न्यूज दी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दूसरी बार मां बनने वाली है 'देवों के देव... महादेव' की 'पार्वती', पूजा बनर्जी ने खास अंदाज में अनाउंस की प्रेग्नेंसी; दिखाया बेबी बंप

टेलीविजन के मशहूर कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. मंगलवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की. पूजा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्रेंसी के सफर की कुछ झलक दिखाई. वीडियो की शुरुआत उस पल से हुई, जब पूजा का प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है. उस दौरान उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी का भाव नजर आ रहा है.

पूजा बनर्जी के घर फिर गूंजेगी किलकारी

वीडियो में दिखाया गया है कि खबर मिलने के बाद उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आते हैं और उनके परिवार का कैसा रिएक्शन रहता है. एक सीन में पूजा शीशे के सामने खड़ी होकर बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं. अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "प्रेग्नेंसी की परेशानियां और उनका हल."

अभिनेत्री की पोस्ट पर आम यूजर्स समेत मनोरंजन के कई सेलेब्स ने बधाइयां दी. कई यूजर्स ने हार्ट और फायर के इमोजी शेयर कर प्रतिक्रिया दी. अभिनेत्री मौनी रॉय ने कमेंट सेक्शन में 'बधाई हो' लिखकर अपना प्यार जताया, जबकि पूजा के पति और अभिनेता कुणाल वर्मा ने इमोजी के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. आम यूजर्स और उनके चाहने वालों ने भी कमेंट्स और इमोजी के जरिए कपल को शुभकामनाएं दीं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने खास वीडियो के साथ शेयर की गुड न्यूज

पूजा और कुणाल पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं, और अब कपल परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने के लिए उत्साहित है. बता दें कि पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा ने अप्रैल 2020 में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं, 15 नवंबर, 2021 को उन्होंने बंगाली रीति-रिवाजों से गोवा में शादी की थी. दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत एक शो 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' के दौरान हुई थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Devon Ke Dev MahadevPooja Banerjee

Trending news

मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा
फिर अस्पताल में भर्ती हुए 85 साल के शरद पवार, रद्द हुआ बारामती दौरा
sharad pawar
फिर अस्पताल में भर्ती हुए 85 साल के शरद पवार, रद्द हुआ बारामती दौरा
'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
AIR INDIA
'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद आई खरगे की सफाई, बीजेपी ने किया पलटवार
Narendra Modi
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद आई खरगे की सफाई, बीजेपी ने किया पलटवार
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
bengal assembly elections 2026
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
Pahalgam
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता