39 साल की 'नागिन' हुईं टाइपकास्ट का शिकार, रणबीर कपूर के साथ काम करने के बाद भी नहीं मिल रही फिल्म

नागिन फेम एक्ट्रेस इन दिनों अपनी वेब सीरीज सलाकार को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इस सीरीज में एक्ट्रेस नवीन कस्तूरिया के साथ दिखी हैं. दोनों के अभिनय को समीक्षकों और दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला है.

Aug 11, 2025, 06:34 AM IST
39 साल की नागिन फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय ने टीवी के कई शोज में लीड किरदार में नजर आ चुकी हैं. हालांकि, उन्हें पर्दे पर नागिन के तौर पर भी जाना-जाता है. एक्ट्रेस ने सीरियल ‘नागिन’ में लीड रोल अदा किया था. इस शो से उन्हें घर-घर में बेशुमार लोकप्रियता मिली थी. इसके बाद मौनी ने अपना रुख फिल्मों की तरफ किया. एक्ट्रेस को आखिरी बार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र में देखा था. 

इसमें उन्होंने जुनून के किरदार में नजर आई थी. मौनी के रोल को सराहना तो खूब मिली, लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म की सफलता का उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला पाया. नागिन फेम एक्ट्रेस ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए पहचान बना पाना काफी मुश्किल है. अगर उनकी फिल्में सफल भी होती हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली फिल्म भी हिट रहेगी.

जब एक्ट्रेस को किया गया टाइपकास्ट 
 
एक इंटरव्यू के दौरान, मौनी रॉय ने कहा टीवी पर काम करने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में टाइपकास्ट कर दिया गया था. उन्हें नागिन और सती जैसे किरदारों में टाइपकास्ट कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत से उन्हें टाइपकास्ट का शिकार होना पड़ा है. जब वो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थीं’ में नजर आई थीं, उस वक्त लोग कहते थे कि वो सिर्फ सीधे-सादे रोल कर सकती हैं और ग्लैमरस रोल नहीं कर पाएंगी. मौनी आगे कहती हैं जब उन्होंने कुछ रियालिटी शोज किए, कुछ डांस शोज किए, तो लोग कहने लगे कि वो कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रणबीर कपूर के साथ काम करने के बाद भी नहीं मिल रही फिल्म 

वो कहती हैं कि जब उन्होंने सती किया तो लोग कहते थे कि वो बस माइथोलॉजिकल शोज ही कर सकती हैं और जब उन्होंने नागिन किया तो लोगों को लगा कि वो बस फैंटसी शो करने के लायक हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि वो हर तरह के किरदार को बखूबी अदा कर सकती हैं. फिर चाहे वो ग्लैमरस रोल हो या फिर सीधी-सादी भारतीय नारी का किरदार. अगर वो अपने रोल के लिए मेहनत करेंगी, तो ऑडियंस उन्हें जरूर स्वीकार करेगी. 

