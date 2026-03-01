Advertisement
मुंबई के मेगा अवॉर्ड शो से ठीक पहले अस्पताल में भर्ती हुए मशहूर सिंगर, लंदन में हुआ बड़ा हादसा, फैंस मांग रहे दुआएं

मुंबई के मेगा अवॉर्ड शो से ठीक पहले अस्पताल में भर्ती हुए मशहूर सिंगर, लंदन में हुआ बड़ा हादसा, फैंस मांग रहे दुआएं

Singer Hospitalised After Accident: लंदन में हुए एक एक्सीडेंट के बाद फेमस सिंगर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना की वजह से उन्हें मुंबई में होने वाले बड़े अवॉर्ड शो में अपनी परफॉर्मेंस रद्द करनी पड़ी. उनकी तबीयत को लेकर फैंस भी काफी चिंता में हैं और दुआएं मांग रहे हैं. क्या हुआ था उस रात और अब कैसी है उनकी हालत, जानने के लिए पूरी खबर जरूर पढ़ें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:56 AM IST
Manj Musik Hospitalised After Accident
Manj Musik Hospitalised After Accident

Manj Musik Hospitalised After Accident: ब्रिटिश-इंडियन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर मंज मुसिक (Manj Musik) एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. लंदन में हुए एक्सीडेंट के बाद उन्हें भारत आने का अपना प्लान रद्द करना पड़ा है. वे मुंबई में होने वाले ‘जी सिने अवार्ड्स 2026’ (Zee Cine Awards 2026) में परफॉर्म करने वाले थे. फैंस उनकी हाई-एनर्जी स्टेज परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको इवेंट में आना रद्द करना पड़ा. 

मंज मुसिक, जिनका असली नाम मनजीत सिंह राल (Manjeet Singh Ral) है. यूके के मशहूर म्यूजिक ग्रुप RDB (Rhythm, Dhol, Bass) के एक्स लीड सिंगर रह चुके हैं. खबरों के मुताबिक लंदन में हुए हादसे में उन्हें चोट लगी है, लेकिन चोट कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने फिलहाल भारत आने का प्लान रद्द कर दिया है. अवार्ड शो में वे अपना सबसे पॉपुलर गाना ‘स्वैग मेरा देसी’ (Swag Mera Desi) गाना परफॉर्म करने वाले थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MANJ MUSIK RDB (@manjmusik)

भांगड़ा और हिप-हॉप का देसी फ्यूजन

ये गाना भांगड़ा बीट्स और हिप-हॉप स्टाइल का शानदार मेल माना जाता है. ब्रैडफोर्ड, यूके में जन्में मंज ने अपने भाइयों की कुली और सूरज के साथ मिलकर RDB की शुरुआत की थी. शुरुआती दौर में उन्होंने गुरुद्वारों में परफॉर्म किया और धीरे-धीरे इंटरनेशनल पहचान हासिल की. 2000 के दशक में RDB ने बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ मिलकर एक अलग पहचान बनाई. उनके गानों को ‘देसी कूल’ (Desi Cool) स्टाइल के नाम से भी जाना गया. 

चंद्रिका दीक्षित बनीं चंद्रिका बानो? हो गया ‘मिस्ट्री मैन’ के नाम का खुलासा, सामने आया रिश्ते सच, पति सरेआम बोला- ‘मुझे माफ कर...’

मंज का RDB से सोलो तक का सफर

ग्रुप ने स्नूप डॉग (Snoop Dogg), टी-पेन (T-Pain) और लुडाक्रिस (Ludacris) जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया. हालांकि, साल 2012 में बड़े भाई कुली राल के निधन से ग्रुप को बड़ा झटका लगा. इसके बाद 2014 में मंज मुसिक ने अपना सोलो करियर शुरू किया और ‘म्यूजिक वन ग्लोबल’ (Muzik ONE Global) नाम से अपना लेबल भी लॉन्च किया. सोलो आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने कई बॉलीवुड गानों में काम किया. ‘विसल बाजा’ और ‘लाल घाघरा’ जैसे गाने काफी पसंद किए गए. 

मंज की लिगेसी, संघर्ष और नई पहचान

उन्होंने अपनी अलग म्यूजिकल पहचान बनाने पर जोर दिया और लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ‘RDB की अपनी एक विरासत है जो हमेशा रहेगी. लेकिन मैं अपने बड़े भाई के बिना उस सफर को आगे नहीं बढ़ा सकता था. इसलिए मैंने अपना अलग साउंड बनाने का फैसला किया. आज के समय में लगातार एक्टिव रहना जरूरी है. मेरा मानना है कि अगर आप नजरों से दूर हो जाते हैं तो लोग भी आपको भूलने लगते हैं’. फिलहाल फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

Manj Musik

