500 करोड़ नेटवर्थ वाली दीपिका पादुकोण को तगड़ा नुकसान, कमाकर दिए 1000 करोड़, उसी फिल्म से निकाला गया अचानक बाहर
500 करोड़ नेटवर्थ वाली दीपिका पादुकोण को तगड़ा नुकसान, कमाकर दिए 1000 करोड़, उसी फिल्म से निकाला गया अचानक बाहर

2024 की बिगेस्ट हिट फिल्मों से एक Kalki 2898 AD के सीक्वेल को लेकर बड़ी खबर है. इस फिल्म से अचानक दीपिका पादुकोण को बाहर निकाल दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि ये फिल्म कमिटमेंट मांगती है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:51 PM IST
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone Dropped from Kalki 2898 AD sequel: 2024 में आई मस्टीस्टारर फिल्म कल्कि Kalki 2898 AD ने 600 करोड़ के बजट में वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ का कलेक्शन किया था. साथ ही उस साल की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन हई थी. इस फिल्म में प्रभास और अमिताभ बच्चन के अलावा दीपिका पादुकोण अहम रोल में थीं. लेकिन, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दीपिक को इसी फिल्म के सीक्वेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इसे लेकर मेकर्स का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है.

'कल्कि' के सीक्वेल से दीपिका हुईं बाहर

विजयंती मूवीज ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट किया है जिसमें दीपिका के इस फिल्म के सीक्वेल का हिस्सा ना बनने को लेकर मुहर लगाई. इस पोस्ट में लिखा- 'हम आप सभी को आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण कल्कि फिल्म के सीक्वेल का हिस्सा नहीं है. हम लोगों ने बातचीत के बाद ये फैसला लिया है. फिल्म के पहले पार्ट का सफर काफी लंबा रहा, लेकिन अब उनके साथ पार्टनशिप नहीं कर पाएंगे. कल्कि जैसी फिल्में कमिटमेंट मांगती हैं. हम उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

fallback

 

'वो बेहतरीन एक्ट्रेस पर बुरी राजनेता...' स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद का कंगना रनौत पर कमेंट, बोले- नहीं की मंडी में लोगों की मदद

 

'स्पिरिट' से भी निकाला जा चुका है बाहर

'कल्कि' फिल्म के सीक्वेल को लेकर ये अपडेट आने की टाइमिंग हैरान करने वाली है. वो भी तब जब दीपिका प्रभास और कमल हासन के साथ स्काई फाई एपिक फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि दीपिका के साथ ये पहली बार हो रहा है. कुछ दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को अपनी फिल्म 'स्पिरिट' से भी बाहर निकाल दिया था. कहा जा रहा है कि दीपिका जो कि अब मां भी है तो वो 8 घंटे की शिफ्ट ऑवर चाह रही थीं. जिसमें से 6 घंटे शूटिंग टाइम था. साथ ही फिल्म के लिए 20 करोड़ की डिमांड की थी. ऐसे में संदीप ने दीपिका को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और दीपिका पर तंज भी कसा. आपको बता दें, दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ 500 करोड़ है.

 

 

 

