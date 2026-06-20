सामंथा रुथ प्रभु की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आने के बाद लोग काफी रिएक्शन्स दे रहे हैं. कमेंट्स में लोग उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मैं सामंथा के लिए काफी खुश हूं.' दूसरे ने संशय जताते हुए लिखा, 'एआई तो नहीं है.' वहीं, कुछ लोगों ने तंज कसते हुए नागा चैतन्य को विश किया. इसके साथ ही कई यूजर्स ने आशंका जताते हुए लिखा कि ये वेट गेन भी हो सकता है. हालांकि, इस मामले को लेकर अभी तक एक्ट्रेस की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और ना ही प्रेग्नेंसी को लेकर उनकी या फिर राज की ओर से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.