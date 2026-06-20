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मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु? पति राज संग जश्न की तस्वीरों में दिखा बेबी बंप; वायरल हुआ वीडियो

सामंथा रुथ प्रभु की शादी के 6 महीने बाद उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें तेज हो गई हैं. हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक्ट्रेस बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं, जिससे फैंस कयास लगा रहे हैं.

Published: Jun 20, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:30 PM IST
मां बनने वाली हैं सामंथा रुथ प्रभु? पति राज संग जश्न की तस्वीरों में दिखा बेबी बंप; वायरल हुआ वीडियो

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