Advertisement
trendingNow13074152
Hindi Newsबॉलीवुडराहुल मोदी संग उदयपुर में ब्याह रचाने जा रहीं श्रद्धा कपूर? भाई सिद्धांत कपूर ने बातों-बातों में बोले- ‘ये तो मेरे लिए...’

राहुल मोदी संग उदयपुर में ब्याह रचाने जा रहीं श्रद्धा कपूर? भाई सिद्धांत कपूर ने बातों-बातों में बोले- ‘ये तो मेरे लिए...’

Shraddha Kapoor Wedding Rumours: श्रद्धा कपूर का नाम काफी समय से फिल्ममेकर राहुल मोदी के साथ जुड़ रहा है, लेकिन कई दिनों से उनकी शादी की अफवाहें भी तेज होती जा रही है. राहुल और श्रद्धा की शादी की खबरों पर भाई सिद्धांत कपूर का रिएक्शन वायरल हो रहा है, जिसके बाद इन अफवाहों को और हवा मिल गई.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल मोदी संग से उदयपुर में ब्याह रचाने जा रहीं श्रद्धा कपूर?
राहुल मोदी संग से उदयपुर में ब्याह रचाने जा रहीं श्रद्धा कपूर?

Shraddha Kapoor Wedding Rumours: 39 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की शादी को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में खबरें आईं कि एक्ट्रेस अपने लंबे समय से रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ जल्द शादी कर सकती हैं. बताया जा रहा है कि शादी की जगह उदयपुर हो सकती है. हालांकि, अभी तक श्रद्धा या उनकी फैमिली की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसके बावजूद फैंस के बीच इन खबरों को लेकर काफी हलचल मची हुई है. 

हर कोई इन खबरों की सच्चाई जानना चाहता है. इंस्टाग्राम के Adult Society पेज ने जब श्रद्धा कपूर की शादी की खबर शेयर की, तो ये तेजी से वायरल हो गई. इस पोस्ट पर श्रद्धा के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर का रिएक्शन भी लोगों का ध्यान खींच ले गया. सिद्धांत ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ये तो मेरे लिए भी न्यूज है’. उनका ये जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गया. कई फैंस ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है अब शादी को लेकर कोई नई अफवाह नहीं फैलेगी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

लोग श्रद्धा कपूर की शादी पर कर रहे सवाल

हाल ही में श्रद्धा कपूर अपने फैंस के साथ बातचीत कर रही थीं. इसी दौरान एक फैन ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, ‘आप शादी कब करेंगी?’. इस सवाल पर श्रद्धा का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं करूंगी, यू शादी करूंगी’. उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद फैंस ने एक बार फिर कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद श्रद्धा अपनी शादी को लेकर इशारे दे रही हैं. कुछ समय पहले श्रद्धा ने ज्वेलरी ब्रांड का एक प्रमोशनल वीडियो शेयर किया था. 

2017 की बड़ी ब्लॉकबस्टर, जिसने 5 गुना कमाई कर हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, गानों के दीवाने हो गए थे लोग, अब 9 साल बाद बनने जा रहा सीक्वल

राहुल मोदी संग शेयर किया था फनी वीडियो 

वीडियो सामने आते ही कमेंट सेक्शन शादी के सवालों से भर गया. कई यूजर्स ने उनसे ‘शादी कब करोगे?’ जैसे सवाल पूछे. श्रद्धा के मजेदार और क्यूट जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया. यही वजह है कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर छोटी बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है और लोग उनके हर बयान को गौर से देखते हैं. इसके अलावा हाल ही में श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जो काफी वायरल हुआ था. जिसमें राहुल कैमरे से उनके चेहरे पर जूम इन और आउट करते नजर आए. 

fallback

श्रद्धा कपूर का वर्कफ्रंट

वीडियो में श्रद्धा मजाक में ‘हट’ कहती दिखीं. दोनों को साथ देखकर फैंस काफी खुश हुए. श्रद्धा और राहुल को इससे पहले मुंबई में डिनर डेट, अंबानी परिवार के प्री-वेडिंग फंक्शन और पर्सनल स्क्रीनिंग में साथ देखा गया था. वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर इस वक्त फिल्म ‘ईथा’ की शूटिंग के आखिरी चरण में हैं. ये फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी से इंस्पायर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा मार्च तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगी. इसके बाद अप्रैल में वह ‘नागिन’ की शूटिंग शुरू करेंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Shraddha KapoorRahul ModySiddhanth kapoor

Trending news

'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...