/39 साल की हसीना ने चेन्नई में खरीदा आलीशान घर, माता-पिता की गैरमौजूदगी में किया गृह प्रवेश; शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें

मशहूर फिल्म स्टार कमल हासन की बेटी और जानी-मानी एक्ट्रेस श्रुति हासन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. खबर है कि श्रुति ने चेन्नई में एक बेहद आलीशान और खूबसूरत नया घर खरीद लिया है. अपने इस नए आशियाने में कदम रखते हुए एक्ट्रेस ने गृह प्रवेश की कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपने फैंस को नए घर की पहली झलक दिखाई है. हालांकि, मुंबई में उनका पहले से ही एक बहुत बड़ा और आलीशान घर मौजूद है, लेकिन अब वो पूरी तरह चेन्नई में शिफ्ट होने की तैयारी कर चुकी हैं.
श्रुति हासन ने बीते सोमवार, 13 जुलाई को अपने इस नए घर में पूरे विधि-विधान के साथ कदम रखा. इस बेहद खास मौके पर उन्होंने अपने कुछ बेहद करीबी दोस्तों के साथ मिलकर नए घर में सुख-शांति के लिए पूजा-पाठ की. इस गृह प्रवेश पूजा की कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में श्रुति का एक बेहद सादगी भरा और ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने नीले रंग का एक बेहद खूबसूरत और सिंपल सूट पहना हुआ था. साथ ही उनके गले में फूलों की माला और माथे पर तिलक लगा हुआ था.
श्रुति हासन की जिंदगी के इस इतने बड़े और बेहद खास दिन पर उनके कई करीबी दोस्त उनका हौसला बढ़ाने और खुशियां बांटने के लिए उनके साथ खड़े दिखाई दिए. हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई इन सभी तस्वीरों में एक्ट्रेस का परिवार कहीं भी नजर नहीं आया. इस बेहद खास मौके पर उनके पिता कमल हासन और मां सारिका दिखाई नहीं दिए और दोनों ही इस पूरे इवेंट से पूरी तरह गायब रहे. उनकी बहन भी इस खास मौके पर नजर नहीं आई. माता-पिता की गैरमौजूदगी के बावजूद श्रुति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को बेहद खास और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
गृह प्रवेश के दौरान एक्ट्रेस अपने नए घर के फर्श पर बैठकर बेहद श्रद्धा के साथ ट्रेडिशनल पूजा में हिस्सा लेती हुई नजर आईं. सोशल मीडिया पर सामने आई इन तस्वीरों में पूजा की थाली, कई तरह की मिठाइयां और उनके नए घर की चमचमाती चाबियां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं. इन खूबसूरत तस्वीरों को श्रुति के कई फैन पेजेस ने इंस्टाग्राम पर बड़े चाव से शेयर किया है. इसके अलावा एक मशहूर पैपराजी पेज ने भी उनके इस नए सफर की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि श्रुति ने अपने जीवन के एक नए बेहतरीन अध्याय की शुरुआत की है.
एक्ट्रेस ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरीज पर इस गृह प्रवेश की कई इनसाइड फोटोज शेयर की हैं. नए घर में ट्रेडिशनल पूजा-पाठ खत्म करने के बाद श्रुति हासन अपने दोस्तों के साथ इस खुशी का जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी करने पहुंची थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मजेदार पार्टी की कई इनसाइड झलकियां भी अपने फैंस के साथ शेयर की हैं. आपको बता दें कि श्रुति का मुंबई में भी एक बेहद आलीशान और बड़ा घर है, जिसकी झलक कुछ समय पहले कोरियोग्राफर फराह खान के मशहूर यूट्यूब व्लॉग में देखने को मिली थी.
फराह खान अपने सेलेब्रिटी व्लॉग के सिलसिले में श्रुति के मुंबई वाले घर गई थीं. श्रुति का वो घर संगीत के लिए उनके गहरे लगाव और जूनून को साफ तौर पर दिखाता है. उस घर का इंटीरियर पूरी तरह से श्रुति की यूनिक पर्सनैलिटी की झलक दिखाता है. उनके मुंबई वाले घर का लिविंग रूम तीन अलग हिस्सों में बंटा है, जिसमें एक शानदार म्यूजिक रूम, बैठने की जगह और डाइनिंग एरिया शामिल है. वहां बिना पेंट की हुई दीवारें, ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां और रंग-बिरंगी पेंटिंग्स घर को एक अलग ही मॉडर्न और आर्टिस्टिक लुक देती हैं.