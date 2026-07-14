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39 साल की हसीना ने चेन्नई में खरीदा आलीशान घर, माता-पिता की गैरमौजूदगी में किया गृह प्रवेश; शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें

Shruti Haasan New House Warming: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक बड़े पर्दे पर राज करने वाली श्रुति हासन ने हाल ही में चेन्नई में एक बेहद आलीशान घर खरीदा है. मुंबई का आशियाना छोड़ अब वो चेन्नई शिफ्ट हो रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ नए घर में पूजा-पाठ की, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:16 AM IST
39 साल की हसीना ने चेन्नई में खरीदा आलीशान घर, माता-पिता की गैरमौजूदगी में किया गृह प्रवेश; शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें
Image Credit: Shruti Haasan New House WarmingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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