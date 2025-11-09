Advertisement
39 साल के वर्सेटाइल एक्टर, पिता संग झगड़ों से थे परेशान, डिप्रेशन से होना पड़ा दो-चार, आमिर खान की बेटी ने बढ़ाया मदद का हाथ

Actor Battling Depression: आम लोगों की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलेब्स ऐसे हैं, जो डिप्रेशन जैसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं. हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ने अपनी डिप्रेशन से जुझने का खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया और कैसे आमिर खान की बेटी इरा खान ने उनकी मदद की.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:12 AM IST
लंब समय तक डिप्रेशन से जूझते रहे एक्टर
लंब समय तक डिप्रेशन से जूझते रहे एक्टर

Vijay Varma On Battling Depression: हिंदी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपनी लाइफ के सबसे गहरे और दर्दनाक चैप्टर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे वे लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझते रहे और परिवार के झगड़ों ने उनके मेंटल हेल्थ को और खराब कर दिया. रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि आमिर खान की बेटी इरा खान ने उनकी मदद की. 

उन्होंने बताया कि इरा ने इस मुश्किल समय में उनकी बहुत मदद की. विजय ने बताया कि इरा ने उन्हें उस दौर से बाहर निकलने में बड़ी भूमिका निभाई. विजय ने बताया कि उनके अंदर की इमोशनल जंग बहुत पहले शुरू हो गई थी. इसकी वजह थी उनके पिता के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव. उन्होंने कहा, ‘पापा बहुत रंगीन मिजाज, गुस्सैल और अनएक्सपेक्टेड थे’. विजय ने बताया कि शुरू में वे अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच दूरी बढ़ती गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

जिंदगी कंट्रोल करना चाहते थे पिता - विजय वर्मा

उन्होंने बताया, ‘वो मुझसे बहुत कुछ चाहते थे जो मैं नहीं चाहता था – मेरा करियर, मेरे दोस्त, मेरा समय, सब कुछ उन पर खटकता था’. .यंग एज में विजय अपनी मां के ज्यादा करीब हो गए. उन्होंने कहा, ‘वो मेरी इमोशनल ताकत थीं’. लेकिन घर का माहौल लगातार खराब होता गया. पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक बिजनेस संभालें, लेकिन उनका गुस्सा सहना मुश्किल था. विजय ने कहा, ‘मैंने जब विरोध किया तो वो और भड़क गए’. थिएटर उनके लिए एक राहत बन गया. 

अमिताभ बच्चन की वो फ्लॉप फिल्म, जिसके 1 गाने ने रचा इतिहास, महानायक ने सिंगर को दे डाली थी धमकी- ‘तेरा करियर बिगाड़ दूंगा...’ 

एक्टिंग से जिंदगी को मिली थोड़ी राहत 

जब उन्हें एफटीआईआई में दाखिला मिला, तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया. विजय ने बताया, ‘मैंने पापा से कहा कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है और ये एक साल का कोर्स है. उन्होंने कुछ बुरा कहा और बोला कि बेहतर होगा मैं उनके लौटने से पहले चला जाऊं. तो मैंने बैग पैक किया और निकल गया. मैं झगड़ा नहीं चाहता था’. इसके बाद के साल संघर्ष से भरे थे. उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, लेकिन सब बेअसर रहा. उन्होंने कहा, ‘‘गली बॉय’ ने मेरी जिंदगी ही बदल दी’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Varma (@itsvijayvarma)

लॉकडाउन में और बढ़ गया था डिप्रेशन

सक्सेस मिलने के बाद भी उनकी तन्हाई खत्म नहीं हुई. लॉकडाउन के दौरान ये दर्द और गहरा हो गया. विजय ने बताया, ‘मैं मुंबई के अपने घर में बिल्कुल अकेला था. मेरी एक छोटी सी टैरेस थी – वही आसमान मेरा सहारा बना’. उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें एहसास हुआ कि काम के पीछे भागते-भागते वे कितने अकेले हो गए थे. इसी दौरान इरा खान ने उनकी हालत पहचानी और उन्हें अपने जूम वर्कआउट सेशंस में शामिल किया. विजय ने बताया, ‘मुझे गंभीर डिप्रेशन और एंग्जायटी का पता चला’.

योग और थेरेपी ने बदली जिंदगी

उन्होंने आगे बताया, ‘डॉक्टर ने दवा की सलाह दी, पर मैंने कहा – पहले खुद कोशिश करता हूं’. योग और थेरेपी के दौरान उनके अंदर की भावनाएं बाहर आने लगीं. उन्होंने बताया, ‘कई बार सूर्य नमस्कार करते हुए मैं अचानक रोने लगता था. मुझे समझ नहीं आता था क्यों’. उन्होंने माना कि वे अब भी घर छोड़ने का दोषी महसूस करते हैं. विजय ने कहा, ‘बचपन के जख्म हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं. जब प्यार डर लगने लगता है, तो हम लोगों को खुद से दूर कर देते हैं’.

