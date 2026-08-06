जब जुबां पर न आए दिल की बात... तब ये 10 साल पुराना रोमांटिक गाना बनेगा आशिकों का सहारा; जो आज भी छू लेता है रूह

रोमांटिक गानों का जादू हमेशा से म्यूजिक लवर्स के दिलों पर छाया रहा है. वक्त बदलता रहता है और म्यूजिक का ट्रेंड भी बदल जाता है, लेकिन प्यार और भावनाओं से जुड़े गानों की दीवानगी कभी कम नहीं होती. ऐसे खूबसूरत गाने लोगों की जिंदगी की प्यारी यादों का एक खास हिस्सा बन जाते हैं. कोई इन्हें सफर के दौरान सुनना पसंद करता है तो कोई अपने किसी खास रिश्ते से जोड़कर देखता है. यही वजह है कि अच्छे रोमांटिक गाने रिलीज के सालों बाद भी लोगों की प्लेलिस्ट में बने रहते हैं और नए लोगों का दिल जीतते रहते हैं.
रोमांटिक गानों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वे सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास बन जाते हैं. जब खूबसूरत बोल, मधुर धुन और दिल को छू लेने वाली आवाज एक साथ मिलती है, तो गाना हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस नए दौर में भी पुराने और नए रोमांटिक गाने लगातार सुने जा रहे हैं, जिससे उनकी चमक सालों बाद भी फीकी नहीं पड़ी है. ऐसे कई शानदार गाने आज भी यंगस्टर्स से लेकर पुराने लिस्नर्स तक की पहली और सबसे पसंदीदा पसंद बने हुए हैं.
इसी तरह का एक बेहद प्यारा रोमांटिक गाना 2016 में रिलीज हुआ था, जिसने आदित्य नारायण के सिंगिंग के सफर को एक नई और बड़ी पहचान दी. ये गाना 23 दिसंबर 2016 को टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया था, जिसे आते ही अपनी सॉफ्ट मेलोडी, खूबसूरत लोकेशन्स और इमोशनल अंदाज के लिए लोगों का ढेर सारा प्यार मिला. इस गाने की सबसे खास बात ये रही कि ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियो के तौर पर रिलीज किया गया था. इस खूबसूरत गाने का नाम ‘यारा’ था.
इस गाने को आदित्य नारायण ने अपनी जादुई आवाज दी थी. इतना ही नहीं, उन्होंने इस गाने का म्यूजिक भी कंपोज किया था, जबकि गाने के बोल जाने-माने गीतकार प्रशांत इंगोले ने लिखे थे, जिन्होंने बेहद सिंपल और सीधे दिल में उतरने वाले शब्दों से इसे सजाया. गाने में बैकिंग वोकल्स के तौ पर अरिजीत चक्रवर्ती का भी शानदार कोलैब मिला था. म्यूजिक और सिंगिंग के इस बेहतरीन तालमेल ने इसे उस समय के सबसे पॉपुलर रोमांटिक गानों की लिस्ट में ला खड़ा किया था. इस गान को बोले थे, ‘साथ में जो तू है यारा, मैं तेरा तू मेरा है यारा’.
म्यूजिक वीडियो की बात करें तो इसे आदित्य नारायण और रूसी मॉडल एवगेनिया बेलोसोवा पर बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया था. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को म्यूजिक लवर्स ने बहुत पसंद किया. इस गाने का डायरेक्शन राहुल देसाई ने किया था. इसके विजुअल्स में फ्रीडम, रियल फ्रेंडशिप, सेल्फलेस लव और जिंदगी के हसीन पलों को बहुत ही सादगी से दिखाया गया. यही वजह थी कि ये सिर्फ एक आम रोमांटिक ट्रैक नहीं बना, बल्कि एक फील-गुड गाना साबित हुआ, जिसे यंग ऑडियंस ने खास तौर पर अपने दिल से लगाया.
पॉपुलैरिटी की बात करें तो रिलीज के 10 साल बाद भी ये गाना लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. टी-सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को 6.6 मिलियन यानी करीब 66 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. आज भी ये गाना आदित्य नारायण के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रोमांटिक गानों में गिना जाता है. इसकी मीठी धुन, दिल को छू जाने वाले बोल और ताजगी भरा अंदाज इसे बार-बार सुनने के लिए मजबूर कर देता है. इतना ही नहीं, आज भी ये गाना लोगों की फेवरेट रोमांटिक गानों की लिस्ट में शामिल है.