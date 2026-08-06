Add Zee Business As A Preferred Source
App

जब जुबां पर न आए दिल की बात... तब ये 10 साल पुराना रोमांटिक गाना बनेगा आशिकों का सहारा; जो आज भी छू लेता है रूह

Most Romantic Evergreen Song: रोमांटिक गानों का दौर कभी पुराना नहीं होता. जब दिल के जज्बात संगीत से जुड़ते हैं, तो एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है. ऐसा ही एक बेहद प्यारा रोमांटिक गाना साल 2016 में आया था, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. आज भी ये गाना आशिकों की पहली पसंद और सहारा बना हुआ है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:39 PM IST
जब जुबां पर न आए दिल की बात... तब ये 10 साल पुराना रोमांटिक गाना बनेगा आशिकों का सहारा; जो आज भी छू लेता है रूह
Image Credit: Most Romantic Evergreen Song

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RBI के फैसले से रियल एस्टेट सेक्‍टर में खुशी, फेस्‍ट‍िव सीजन में बढ़ेगी ब‍िक्री!
2
3
4
5