Advertisement
trendingNow13016487
Hindi Newsबॉलीवुड

पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी दोनों के साथ इन 4 एक्ट्रेस ने किया रोमांस वाला सीन, पर्दे पर दिखी थी कमाल की पेयरिंग..

Dharmendra: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके साथ हिंदी सिनेगा के एक युग का अंत हो गया. ऐसे में बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र से जुड़ा दिलचस्प किस्सा हम आपको इस खबर में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी दोनों के साथ इन 4 एक्ट्रेस ने किया रोमांस वाला सीन, पर्दे पर दिखी थी कमाल की पेयरिंग..

Dharmendra Sunny Deol: हिंदी सिनेगा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अभिनय किया. उनके बाद उनके बच्चों ने भी बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया. कई फिल्मों में वे अपने बेटों के साथ भी नजर आए हैं. दोनों बाप-बेटे का बॉलीवुड में काम करने के कारण, कई ऐसी एक्ट्रेस भी थीं, जिनके साथ पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी दोनों ने ही रोमांटिक रोल किए. इस खबर में हम आपको उन एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी दोनों के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस किया है. 

 

श्रीदेवी
श्रीदेवी उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ ही शानदार काम किया. सनी देओल के साथ उन्होंने चालबाज, राम-अवतार और निगाहें जैसी फिल्मों में काम किया हैं, वहीं धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी और जानी दोस्त जैसी फिल्मों में नजर आईं हैं. दोनों की ही श्रीदेवी के साथ ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अमृता सिंह
अमृता सिंह ने भी दोनों बात-बेटे के साथ काम किया है. उन्होंने 1983 में सनी देओल के साथ बेताब फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके बाद अमृता और सनी की जोड़ी को खूब सराहा गया. इसके 6 साल बाद अमृता सिंह ने फिल्म सच्चाई की ताकत में धर्मेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी. 

 

जया प्रदा 
जया प्रदा ने भी सनी और धर्मेंद्र दोनों के साथ कई फिल्मों में काम किया है. सनी के साथ वे वीरता जैसी फिल्मों में नजर आई हैं. वहीं धर्मेंद्र के साथ उन्होंने मैदान-ए-जंग, कुंदन, गंगा तेरे देश में और एलान-ए-जंग जैसी फिल्मों में शानदार काम किया है. 

 

डिंपल कपाड़िया
इस लिस्ट में डिंपल कपाड़िया का अहस हिस्सा है. सनी के साथ उन्होंने अर्जुन, मंजिल-मंजिल, नरसिम्हा, आग का गोला और गुनाह जैसी हिट फिल्मों में काम किया. वहीं धर्मेंद्र के साथ इंसानियत के दुश्मन और बटवारा मजबूत भूमिका निभाईं हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Dharmendra diedDharmendra Sunny Deol

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया