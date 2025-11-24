पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी दोनों के साथ इन 4 एक्ट्रेस ने किया रोमांस वाला सीन, पर्दे पर दिखी थी कमाल की पेयरिंग..

Dharmendra Sunny Deol: हिंदी सिनेगा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अभिनय किया. उनके बाद उनके बच्चों ने भी बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया. कई फिल्मों में वे अपने बेटों के साथ भी नजर आए हैं. दोनों बाप-बेटे का बॉलीवुड में काम करने के कारण, कई ऐसी एक्ट्रेस भी थीं, जिनके साथ पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी दोनों ने ही रोमांटिक रोल किए. इस खबर में हम आपको उन एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी दोनों के साथ ऑन-स्क्रीन रोमांस किया है.

श्रीदेवी

श्रीदेवी उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ ही शानदार काम किया. सनी देओल के साथ उन्होंने चालबाज, राम-अवतार और निगाहें जैसी फिल्मों में काम किया हैं, वहीं धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी और जानी दोस्त जैसी फिल्मों में नजर आईं हैं. दोनों की ही श्रीदेवी के साथ ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया था.

अमृता सिंह

अमृता सिंह ने भी दोनों बात-बेटे के साथ काम किया है. उन्होंने 1983 में सनी देओल के साथ बेताब फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके बाद अमृता और सनी की जोड़ी को खूब सराहा गया. इसके 6 साल बाद अमृता सिंह ने फिल्म सच्चाई की ताकत में धर्मेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी.

जया प्रदा

जया प्रदा ने भी सनी और धर्मेंद्र दोनों के साथ कई फिल्मों में काम किया है. सनी के साथ वे वीरता जैसी फिल्मों में नजर आई हैं. वहीं धर्मेंद्र के साथ उन्होंने मैदान-ए-जंग, कुंदन, गंगा तेरे देश में और एलान-ए-जंग जैसी फिल्मों में शानदार काम किया है.

डिंपल कपाड़िया

इस लिस्ट में डिंपल कपाड़िया का अहस हिस्सा है. सनी के साथ उन्होंने अर्जुन, मंजिल-मंजिल, नरसिम्हा, आग का गोला और गुनाह जैसी हिट फिल्मों में काम किया. वहीं धर्मेंद्र के साथ इंसानियत के दुश्मन और बटवारा मजबूत भूमिका निभाईं हैं.