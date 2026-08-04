ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज, 4 से 9 अगस्त के बीच Netflix Hotstar and Prime पर आएगी एंटरटेनमेंट की बाढ़

ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्म और सीरीज रिलीज होती है. ऐसे में लोग थिएटर जाना कम पसंद करते हैं घर पर ही बड़े टीवी पर फिल्म और सीरिज देखना पसंद करते हैं. 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और सीरिज रिलीज होगी.
अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म पसंद है तो आप मलयालम फिल्म देख सकते हैं. फिल्म 4 अगस्त को ओटीटी फ्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी सब इंस्पेक्टर की है जो कि प्रोबेशन पर होता है. वह एक अनजान महिला की रहस्यमयी मौत की जांच कर रहा होता है. शुरुआत में मामला सीधा लगता है लेकिन धीरे-धीरे कहानी में संस्पेंस बढ़ता है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर 5 अगस्त को स्पोर्ट्स कॉमेडी सीरीज रिलीज होगी. इस सीरीज में मनोरंजन के साथ आपको सीख में मिलेगी.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त को मैं वापस आऊंगा रिलीज होगी. मैं वापस आऊंगा को ओटीटी पर काफी पसंद किया जा चुका है. वहीं अब ओटीटी पर ये फिल्म धमाल मचा सकती है. मैं वापस आऊंगा फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर है. फिल्म में अधूरी लव स्टोरी को दिखाया गया है.
7 अगस्त को नेटफ्लिक्स ऑपरेशन सफेद सागर रिलीज होगी. 1999 कारगिल युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित है. ऑपरेशन सफेद सागर में प्राजक्ता कोली, मिहिर आहूजा स्टारर की कहानी भारतीय वायु सेना के मिशन पर आधारित है.
7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आवर स्टिकी लव रिलीज होगी. अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में दो अजनबियों की स्टोरी दिखाई जाएगी. अचानक मुलाकात के बीच दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है.
6 अगस्त को आप नेटफ्लिक्स पर माई लाइफ विद दा वॉल्टर बॉयज सीजन 3 देख सकते हैं. इस सीजन में परिवार की सेहत से जुड़ी समस्या देखने को मिलेगी. सीरीज में देखने को मिलेगा कोल, जैकी और एलेक्स अपने उलझे रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करती है.
स्टर्लिंग पॉइंट सीरीज 5 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. मेगन पार्क के डायरेक्शन पर बनी सीरीज की कहानी 17 साल की एनी के आसपास घूमती है. एनी को अचानक कनाडा के दूर इलाके में बड़े इलाके की मालकिन बन जाती है. एनी अपने नए घर में जाती है. इस घर में लंबे समय से दबे राज बाहर निकल आते हैं.