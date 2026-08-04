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ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज, 4 से 9 अगस्त के बीच Netflix Hotstar and Prime पर आएगी एंटरटेनमेंट की बाढ़

आज के समय में अधिकतर लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखने की बजाए घर पर ही वेब सीरीज और फिल्म देखना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच कौन-कौन सी फिल्म और सीरीज रिलीज हो रही है.

Written ByShilpa
Published: Aug 04, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:02 AM IST
ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज, 4 से 9 अगस्त के बीच Netflix Hotstar and Prime पर आएगी एंटरटेनमेंट की बाढ़

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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