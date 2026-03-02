'टॉक्सिक' के पहले गाने से फैंस हुए निराश, सॉन्ग ने 4 मिनट 26 सेकंड में मचाई 'तबाही'! यश-कियारा की केमिस्ट्री के लिए फैंस बेताब

Toxic Movie First Song Tabaahi: साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' का पहला गाना 'तबाही' रिलीज हो चुका है. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन फिल्म के गाने को फैंस ने निराश कर दिया है. पैन-इंडिया रिलीज होने वाली इस फिल्म के टीजर ने पहले सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. अब मेकर्स ने फिल्म के म्यूजिक एल्बम का पहला गाना 'तबाही' रिलीज किया है. लेकिन इस गाने से फैंस काफी निराश हैं. चलिए जानते हैं क्यों?

मेकर्स ने जारी किया ऑडियो ट्रैक

दरअसल, काफी इंतजार के बाद मेकर्स ने फिल्म के गाने का ऑडियो ट्रैक जारी किया है, जिससे फैंस काफी निराश हैं और कमेंट सेक्शन में काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. जैसे ही फिल्म का पहला गाना 'तबाही' का ऑडियो यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ, तभी कमेंट्स में शिकायतों की बाढ़ आ गई. गाने पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'बिना लिरिक्स के सिर्फ ऑडियो? आखिर ऐसा क्यों?' दूसरे यूजर ने लिखा 'अभी भी यश और कियारा की केमिस्ट्री के बेसब्री से इंतजार.'

संगीत की फैंस ने की जमकर तारीफ

हालांकि नाराजगी के बीच फैंस गाने 'तबाही' की जमकर तारीफ भी कर रहे है. म्यूजिक कंपोजर विशाल मिश्रा के संगीत की हर कोई तारीफ कर रहा है. कई फैंस इस गाने को लूप पर सुन रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा 'यश और कियारा ने कमाल कर दिया है, मैं इस जोड़ी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं.' दूसरे यूजर ने लिखा 'गाने में केवल 10% बोल हैं लेकिन 90% वाकई में तबाही है.' तीसरे यूजर ने लिखा 'तबाही गान स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे-धीरे चढ़ता है, विशाल भाई आपने कमाल कर दिया.'

इस दिन थिएटर में दस्तक देगी फिल्म

बता दें कि यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' एक पीरियड गैंगस्टर फिल्म है, जिसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म की कहानी गीतू और यश ने मिलकर लिखी है. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय जैसे बड़े-बड़े सितारे नजर आएंगे. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.