एक गाने से रातों-रात स्टार बनी ये हसीना, 20 साल में इतनी बदल गई कि पहचानना मुश्किल; अब इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब

90s Superhit Song: 90 के शुरुआती साल 2000 का दौर म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काफी सुनहरा दौर रहा है. इस दौर में एक से एक सुपरहिट गाने रिलीज हुए थे. इन गानों में न केवल सिंगर बल्कि उनमें नजर आए सितारे भी स्टार बन गए थे. टीवी के पर्दे पर लोग घंटों तक बैठकर इन गानों के वीडियो देखा करते थे. इतना ही नहीं, वॉकमैन और कैसेट पर भी इन गानों को सुना जाता था. इसी बीच साल 2006 में एक बोल्ड रोमांटिक गाना रिलीज हुआ, जिसके म्यूजिक, लिरिक्स और सिंगर ने तो धूम मचा दी थी. साथ ही इसके वीडियो में नजर आई एक्ट्रेस ने लोगों का दिल जीत लिया था.

गाने में दिखी पूरी फिल्मी कहानी

इस एक गाने में पूरी फिल्मी कहानी देखने को मिली थी. हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, उसे श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान ने गाया था. इसका नाम 'लेजा लेजा रे' है. इस गाने को लोग आज भी गुनगुनाते हैं. गाने में दो न्यूकमर एक्टर्स नजर आए थे. दरअसल, इस गाने में एक कहानी दिखाई गई थी. एक लड़की, जो डांसर थी, उसे डांस करना काफी पसंद था, लेकिन इस दौरान लोगों की उस पर नजर रास नहीं आती थी. मन में गुस्सा लिए वह डांस करती और रोज एक बस स्टॉप पर आती थी. इसी स्टॉप से एक लड़का भी गुजरता था. आपने वीडियो देखा होगा, तो याद आ ही गया होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने में नजर आई लड़की कौन?

चलिए अब आपको बताते हैं कि इस गाने में नजर आई लड़की आखिर कौन है. मॉडल और एक्ट्रेस नीना सरकार ने इस गाने में लीड रोल निभाया था. वरुण तुर्की ने लीड एक्टर की भूमिका निभाई थी. अब 20 साल बाद दोनों सितारे ही काफी बदल गए हैं. अगर अब आप एक्ट्रेस नीना सरकार को देखेंगे, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे. चलिए जानते हैं कि वह अब कहां हैं और क्या कर रही हैं.

17 साल की उम्र में किया था गाना

जब नीना सरकार ने यह गाना किया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी. उनके लिए यह गाना ब्रेकआउट रोल था. पहले ही गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था और वह काफी पॉपुलर हुई थीं. लेकिन इस गाने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया, यह लोग आज भी जानना चाहते हैं. अब हसीना किस दिशा में चली गई हैं, यह जानने के लिए फैंस काफी बेताब हैं.

इंडस्ट्री से दूर हुई हसीना

एक्ट्रेस नीना सरकार अब बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हो गई हैं. अब वह एक राइटर हैं और बिजनेस भी चलाती हैं. नीना सरकार एक डॉग लवर हैं, वह स्ट्रे डॉग्स पालती हैं. कई साल मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और अब वह पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हैं. एक पोस्ट में उन्होंने बताया था कि वह अब 8 घंटे काम करती हैं, जो एक्टिंग की दुनिया से काफी अलग है. सोशल मीडिया पर नीना की मौजूदगी तो है, लेकिन वह खासा एक्टिव नहीं हैं.