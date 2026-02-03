4 मिनट 7 सेकंड का धांसू गाना, दिखा सच्चे प्यार का जादू, प्रतीक-प्रिया की जोड़ी ने जीता दिल, रोमांस का दिखाया नया अंदाज

Prateik Smita Patil and Priya Banerjee Song: बॉलीवुड एक्टर प्रतीक स्मिता पाटिल पत्नी प्रिया बनर्जी पाटिल के साथ पहली बार म्यूजिक वीडियो में नजर आए. इन दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं. गाने की कहानी मशहूर प्रेमकथा हीर-रांझा से प्रेरित है. यह एक आधुनिक और रोमांटिक प्रस्तुति है, जो दर्शकों को प्यार की भावनाओं से जोड़ती है. गाने में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला अपने पुराने प्यार के पास लौटती है और उन भावनाओं को फिर से जगाती है, जो कभी भाग्य के चलते अलग हो गई थीं. यह कहानी प्रेम के उस बंधन की भावनाओं को दिखाती है जो समय और दूरी के बावजूद खत्म नहीं होती.

'इस गाने की फील बेहद रोमांटिक'

प्रिया ने इस गाने पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब निर्माता जतिन धरना ने उन्हें यह गाना करने का प्रस्ताव दिया, तो उन्हें यह विचार तुरंत पसंद आ गया. उन्होंने कहा 'इस गाने की फील बेहद रोमांटिक और खूबसूरत है. गाने की शूटिंग चंडीगढ़ के पास के एक छोटे गांव में हुई. हमने वहां की स्थानीय संस्कृति और खाने का आनंद भी लिया. शूटिंग के दौरान माहौल दबाव भरा जरूर था, लेकिन यह अनुभव बहुत मजेदार और यादगार रहा. अपने जीवनसाथी के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि इसमें अभिनय नहीं बल्कि असली भावनाओं को महसूस करना शामिल होता है.

'आजकल ऐसा सच्चा और गहरा प्रेम कम'

प्रतीक ने भी अपने अनुभव शेयर किया और बताया कि गाने के निर्माता पहले ही उन्हें हीर-रांझा की कहानी का संदर्भ दे चुके थे, जिससे कहानी को समझना और उसे महसूस करना आसान हुआ. उन्होंने कहा 'यह कहानी मेरे अपने जीवन के प्यार जैसी है, बस इसका दुखद अंत अलग है. गाने की कहानी, स्क्रीनप्ले और विजन दर्शकों को जरूर पसंद आएगा. आजकल ऐसा सच्चा और गहरा प्रेम कम देखने को मिलता है, और मैंने इस गाने में इसे खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ पेश करने की पूरी कोशिश की है.'

गाने को आलमगीर खान ने गाया

'इश्क फकीर' गाने को आलमगीर खान ने गाया, लिखा और कम्पोज किया है. फैंस इस म्यूजिक वीडियो में प्रतीक और प्रिया की असली केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं. गाने का प्रस्तुतीकरण जतिन धरना ने किया है और इसे जेएमपी म्यूजिक के तहत रिलीज किया गया है. वीडियो का निर्देशन अमितेश संगानी ने किया है. (एजेंसी)