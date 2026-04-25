सत्यजीत रे इंडियन और इंटरनेशनल सिनेमा के सबसे शानदार फिल्मकारों में से एक माने जाते हैं. उनकी फिल्मों ने हिंदी फिल्मों को इंटरनेशनल मंच पर पहचान दिलाई. उन्होंने अपने करियर में कई क्लट क्लासिक फिल्में बनाई, जिनमें ‘पाथेर पांचाली’, ‘अपराजितो’ और ‘अपुर संसार’ शामिल हैं. इन फिल्मों को ‘अपु ट्रिलॉजी’ के नाम से भी जाना जाता है, जिसने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी. सत्यजीत राय की फिल्में जमीन से गहराई से जुड़ी होती थीं. वो अपनी फिल्मों में समाज को एक नए रूप में दिखाते थे, इंसानी भावनाओं और इंस्पिरेशन की सबसे मुश्किल बातों को वो पर्दे पर उतारा करते थे.

सत्‍यजीत राय के साथ हुआ धोखा

सत्‍यजीत राय ने साल 1967 में 'द एलियन' नाम की एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसे बनाने के लिए हॉलीवुड के बेहद मशहूर कोलंबिया पिक्चर्स से बातचीत शुरू हुई. पीटर सेलर्स और मार्लन ब्रैंडो जैसे सबसे दिग्गज एक्‍टर्स को कास्ट करने की प्लानिंग बनी. लेकिन सत्‍यजीत राय को तब ये जानकर बड़ा झटका लगा कि जिस स्क्रिप्ट को उन्होंने मिलकर लिखा था, उसका कॉपीराइट पहले ही किसी और ने ले लिया था. बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, फिल्‍म की कहानी लिखने के लिए सत्‍यजीत राय की जो फीस थी, वो भी उनसे ले ली गई थी.

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हॉलीवुड ने चलीं कई चालबाजियां

सत्‍यजीत राय की 'द एलियन' की स्क्रिप्ट को मार्लन ब्रैंडो ने पर्दे पर उतारने से हाथ खींच लिया. हालांकि, उनकी जगह जेम्स कोबर्न को लाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक सत्‍यजीत राय का इस प्रोजेक्ट से मन भर चुका था. वो हॉलीवुड की चालबाजियों से तंग कर वापस अपने शहर कोलकाता लौट आए. साल 1980 के दशक में कोलंबिया पिक्चर्स ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला.

स्क्रिप्ट ‘द एलियन’ पर बनी ये फिल्म

दूसरी ओर, हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने साल 1982 में अपनी कल्ट फिल्म 'E.T. the Extra-Terrestrial' को रिलीज कर दिया, जिसको देखने के बाद सभी दंग रह गए. इंडस्ट्री के कई लोगों को इस फिल्म में सत्‍यजीत राय की पुरानी स्क्रिप्ट से कुछ हिस्से नजर आए. सत्‍यजीत राय खुद भी ये मानते थे, 'स्टीवन स्पीलबर्ग की ये फ‍िल्म उनकी स्क्रिप्ट ‘द एलियन’ के बिना मुमकिन नहीं हो पाती, जिसकी माइमोग्राफ की हुई कई कॉपियां पूरे अमेरिका में मौजूद थीं.

फिल्म को मिले 4 ऑस्कर अवॉर्ड

निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने इन खबरों पर सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने स्‍क्रिप्‍ट चोरी नहीं की है, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट हॉलीवुड में घूम रही थी, तब वो हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक आम बच्चे थे. साल 1982 में रिलीज इस अमेरिकन साइंस फैंटेसी फिल्म को आज भी कल्ट माना जाता है. इस फिल्म ने 55वें ऑस्‍कर अवॉर्ड में 4 अवॉर्ड जीते थे. इसे 'बेस्ट ओरिजिनल स्कोर', 'बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स', 'बेस्ट साउंड' और 'बेस्ट साउंड एडिटिंग' के लिए एकेडमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था, इसके अलावा 5 सैटर्न अवॉर्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स भी मिला.