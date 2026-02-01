‘सिंघम’ डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गूंजी गोलियों की आवाज, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने खंगाले CCTV कैमरे

Rohit Shetty: फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर कल देर रात फायरिंग आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस और जांच विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तुरंत पूरे इलाके और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित किया गया. पुलिस ने पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम एक्सपर्ट टीम को दिया है.
कल देर रात बॉलीवुड से एक दिल दहला देने वाली खबर सुनने में आई ‘सिंघम’ निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू में बने घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में रहने वालों लोगों के बीच अफरातफरी मच गई. वहीं इस चौंकाने वाली घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत पहुंचीं और पूरे इलाके को सील कर दिया. फिलहाल पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है और हमला करने वालों की पहचान के लिए हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वहीं डायरेक्टर पर किए गए इस हमले के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है.
हैवी पुलिस फोर्स तैनात
पुलिस के अनुसार, इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वहीं फॉरेंसिक टीम और पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, जिससे फायरिंग के पीछे के असली लोगों का पता लगाया जा सके. वहीं इस घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर के बाहर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस दल और फॉरेंसिक टीम तैनात नजर आ रही है. इस हमले से जुड़ी किसी भी जानकारी को पुलिस ने अभी मीडिया से डिसक्लोज नहीं किया है.
