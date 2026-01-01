40 साल की हसीना ने बिकिनी पहन लगाई आग, बर्फबारी में पूल में दिखाई बोल्डनेस, तस्वीरों ने उड़ाए फैंस के होश

Aahana Kumra Photoshoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस आहाना कुमरा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धांसू तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस के होश ही उड़ गए हैं. नए साल के सेलिब्रेशन के लिए हसीना आहाना जॉर्जिया गई हुई हैं. वहां पर हसीना ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिनमें हसीना बर्फबारी में बिकिनी पहन फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी में हसीना ने बिकिनी पहन पूल में चिल करती नजर आ रही हैं.

हॉट लुक ने उड़ाए फैंस के होश

हसीना के लेटेस्ट लुक को देख हर किसी के होश उड़ गए हैं. उनकी हॉटनेस को देख हर कोई हैरान रह गया. इन तस्वीरों में आहाना बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी कड़कड़ाती ठंड में एन्जॉय करती दिख रही हैं. उनकी बिकिनी की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई है. इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लूटा रहे हैं.

कैप्शन में बताया 2026 का प्लान

तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस आहाना कुमरा ने कैप्शन में लिखा '2025 की खुशियों, दोस्ती और सक्सेस के लिए वो आभारी हैं. अब 2026 को और भी बड़े, बोल्ड और ब्राइट तरीके से जीने का प्लान है.' इन तस्वीरों को देख सोशल मीडिया पर आग लग गई है.

काफी सुर्खियां बटोर रहीं फोटोज

हसीना तस्वीरों से हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में शेयर की गई उनकी बिकिनी फोटोज काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. आहाना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अंदाज का नाम धुरंधर स्टार दानिश पडोर के साथ जोड़ा जा रहा है. दरअसल, दानिश के जन्मदिन पर आहाना ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद से दोनों का रिश्ता चर्चा में आ गया था. हालांकि इस बारे में दोनों ने कोई बात नहीं की है. बता दें कि एक्ट्रेस आहाना कुमरा आखिरी बार 'राइज एंड फॉल' में नजर आई थीं और साल 2022 में आई फिल्म 'सलाम वेंकी' में नजर आई थीं.