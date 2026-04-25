रणवीर सिंह को कांतारा विवाद में कोर्ट से राहत, लेकिन रख दी एक ये शर्त; दिया 4 हफ्ते का समय

Kantara Mimicry Row: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ‘कांतारा मिमिक्री विवाद’ में कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. कोर्ट ने केस निपटाने के संकेत दिए हैं, लेकिन एक शर्त रखी है.
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बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के लिए एक राहत खबर है. दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिल्म 'कांतारा' के एक सीन की मिमिक्री (नकल) करने के मामले में एक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट अदालत ने इस मामले को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रणवीर सिंह को मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी हिल्स मंदिर में दर्शन करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
कोर्ट ने अभिनेता को एक महीने के भीतर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का निर्देश दिया है. एक्टर द्वारा एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एच नागप्रसन्ना ने याचिका का निपटारा किया. उन्होंने रणवीर सिंह को चार सप्ताह के भीतर मैसूर की चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह समय सीमा इसलिए तय की क्योंकि अभिनेता के वकील ने कहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से उनके दौरे का समय अभी तय नहीं हो पाया है.
बता दें कि पिछले साल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान मंच पर रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी के 'कांतारा' फिल्म में निभाए गए 'दैव' के किरदार से प्रेरित एक दृश्य की मिमिक्री की थी. इसके बाद उनके इस कृत्य का जमकर विरोध हुआ था.
कुछ धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भगवान पंजुरली (कांतारा में दिखाए गए दैवीय चरित्र) का अपमान माना. इसे लेकर उनके खिलाफ कर्नाटक में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गईं. शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि रणवीर सिंह ने हिंदू देवता और स्थानीय आस्था को ठेस पहुंचाई है. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की. रणवीर सिंह ने इन एफआईआर को खारिज करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की. वहीं, मामले को लेकर बढ़े विवाद के बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी.
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