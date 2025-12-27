Advertisement
जागो हिंदुओं...बांग्लादेश में हिंदू दीपू की हत्या पर खौला काजल अग्रवाल का खून; कहा-चुप्पी आपको नहीं बचाएगी

Kajal Aggarwal Over Hindu Murder In Bangladesh: बांग्लादेश में पिछले हफ्ते 30 साल के दीपू चंद्र दास की ईशनिंदा के आरोप में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बांग्लादेश के लोगों ने पहले दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए उसे खूब मारा और फिर जब इससे भी उनका लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने दीपू को जिंदा जला दिया. पड़ोसी देश में अपने हिंदू भाई दीपू की मौत से बॉलीवुड में गुस्सा भर गया है. कई सितारों ने सामने आकर इसपर अपनी आवाज उठाई और गाजा हमले पर दुख जताने वालों पर करारा प्रहार भी किया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:48 PM IST
बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग में फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की हत्या ने देश-विदेश को झकझोर दिया है. एक ओर इस मामले को लेकर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड हस्तियों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है. इस मुद्दे पर काजल अग्रवाल, जाह्नवी कपूर और जया प्रदा ने भी अपनी नाराजगी जताई है. 

काजल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. उन्होंने इस क्रूर घटना को संबोधित करने की की कोशिश की है. उन्होंने इस पोस्टर के साथ लिखा, 'जागो हिंदुओं. चुप्पी आपको नहीं बचाएगी. साथ में लिखा है, हिंदुओं पर सबकी नजरें हैं.'

एक्ट्रेस जया प्रदा का सवाल, हम कब तक चुप रहेंगे?

एक्ट्रेस जया प्रदा ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर गुस्सा और दुख दोनों जाहिर करते हुए वीडियो पोस्ट किया है. वे कहती हैं, "आज मैं बहुत दुखी हूं और मेरा कलेजा फट रहा है. किसी इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है? बांग्लादेश में भीड़ ने एक हिंदू भाई, दीपू चंद्र दास, को मिलकर मार डाला गया, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि पेड़ में बांधकर आग लगा दी. ये घटना सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म पर प्रहार है. बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यहार किया जा रहा है. हम कब तक चुप रहेंगे?"

इससे पहले गुरुवार देर रात एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने भी बांग्लादेश में हुई हिंसा को नरसंहार बताया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बर्बरता है, ये नरसंहार है. अगर आपको घटना को देखकर गुस्सा नहीं आता है, तो आने वाले समय में यही पाखंड हमें तबाह कर देगा. हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली घटनाओं को देखकर रोते रहेंगे, जबकि हमारे ही अपने भाई-बहन जलाकर मार दिए जाएंगे.” उन्होंने इंसानियत को ही सच्चा धर्म बताया. साथ ही लोगों को इंसानियत याद रखने की अपील की.

क्या है पूरा मामला?

दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बीते बुधवार को भी बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में भीड़ ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को मौत के घाट उतार दिया. जानकारी में सामने आया कि गांव के ही एक घर में सम्राट जबरन पैसों की वसूली करने पहुंचा था, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर उसे मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया.

