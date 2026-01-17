रणबीर कपूर की वो हसीना...जिसे डेब्यू फिल्म में ही डायरेक्टर ने जड़ा था चांटा; तलाक से लेकर कास्टिंग काउच तक का झेल चुकी हैं दर्द; आज कहां हैं?

रणबीर कपूर की फिल्म 'बचना ए हसीनों' से प्रसिद्धि पाने वाली एक्ट्रेस मिनिषा लांबा बिग बॉस 8 का हिस्सा रह चुकी हैं. वह लंबे समय से फिल्मी दुनिया से दूर हैं लेकिन थिएटर के जरिए आज भी अपने सपनों को जी रही हैं. अभिनेत्री ने कभी नहीं सोचा था कि वे हिंदी सिनेमा में काम करेंगी, क्योंकि उनकी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने माता-पिता की वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल लिया. अभिनेत्री रविवार को अपना 41वां जन्मदिन मनाएंगी.

'कैडबरी' की चॉकलेट ऐड से मिला ब्रेक

18 जनवरी को जन्मी मिनिषा लांबा को अपना पहला ब्रेक 'कैडबरी' की चॉकलेट ऐड की वजह से मिला. अभिनेत्री कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ-साथ मॉडलिंग और ऐड किया करती थीं, लेकिन फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कैडबरी का विज्ञापन करने के बाद डायरेक्टर सुजित सरकार ने उनकी जिंदगी बदल दी. सुजित को अभिनेत्री की एक्टिंग भा गई और उन्होंने साल 2005 में आई फिल्म 'यहां' के लिए उन्हें अप्रोच किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'कामयाबी जहर बन गई, जिंदगी नरक बन गई', कंगना रनौत के लिए श्राप जैसा था 2016; कहा-'अच्छा हुआ हम...'

मिनिषा के लिए फिल्मों में जाने का फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वे बीते 10 सालों से चेन्नई में रह रही थीं और उन्हें टूटी-फूटी हिंदी आती थी. उस वक्त अभिनेत्री को लगता था कि इस टूटी-फूटी हिंदी के साथ कोई क्यों ही उन्हें फिल्मों में लेगा. वहीं सुजित सरकार ठान चुके थे कि उन्हें फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस मिनिषा ही चाहिए. फिर क्या था, उन्होंने खुद जाकर अभिनेत्री के माता-पिता से बात की और उन्हें फिल्म के लिए मनाया.

पहली ही फिल्म में सेट पर पड़ा था जोरदार चांटा

मिनिषा लांबा ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सुजित सरकार ने उनके माता-पिता से बात की और मेरे माता-पिता ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में ये सब करना चाहती हो, तब ही करना. अपने माता-पिता से मिले सपोर्ट की वजह से ही उन्होंने फिल्म के लिए 'हां' की. इतना ही नहीं, इस फिल्म में सुजित सरकार ने अभिनेत्री को सेट पर सबके सामने चांटा भी जड़ा था.

ये भी पढ़ें: वो धांसू थ्रिलर सीरीज...जिसमें नहीं है कोई सुपरस्टार, दो एक्ट्रेस ने खूब दिया किसिंग सीन; 10 में खुलेंगे हॉस्पिटल्स के काले राज; IMDb पर हाई-फाई रेटिंग

दरअसल 'यहां' की शूटिंग के दौरान मिनिषा को इमोशनल सीन करना था. सीन के लिए कई कोशिशों के बाद भी वे रो नहीं पा रही थीं. अब फिल्म के सीन को परफेक्ट और इमोशन से भरने के लिए खुद अभिनेत्री ने डायरेक्टर को चांटा मारने के लिए कहा. चांटा पड़ने के बाद मिनिषा के आंसू नहीं रुके और सीन परफेक्ट तरीके से हुआ. मिनिषा ने 'यहां' के बाद ‘हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड’, 'बचना ए हसीनो', 'किडनैप', 'वेल डन अब्बा', 'हम-तुम शबाना', और 'भेजा फ्राई-2' जैसी फिल्मों में काम किया. अभिनेत्री आज भी थिएटर में सक्रिय हैं.