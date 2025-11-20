40 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं सोनम कपूर, पिंक आउटफिट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बधाइयों का लगा तांता

Sonam Kapoor Second Pregnancy: बॉलीवुड की स्टाइल आइकन सोनम कपूर ने गुरुवार को अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. जिसमें वे हॉट-पिंक वूल सूट में नजर आ रही हैं, लेकिन उनके इस स्टाइल से ज्यादा सबसे ज्यादा ध्यान उनके बेबी बंप ने खींचा. शेयर की गई तस्वीरों में सोनम अपने बेबी बंप को प्यार से थामे नजर आ रही हैं. वहीं, फोटो के कैप्शन में भी उन्होंने सिर्फ ‘MOTHER’ लिखा, जिससे फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.

सोनम हमेशा से अपने फैशन सेंस और एलिगेंट लुक्स के लिए जानी जाती हैं और इस फोटो में भी उन्होंने अपनी खास स्टाइल से ध्यान खींच लिया. सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है. दोनों ने मई 2018 में शादी की थी, जिसके बाद अगस्त 2022 में उनके बड़े बेटे वायु का वेलकम किया था. पिछले कुछ महीनों से सोनम की दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर बातें चल रही थीं. अक्टूबर में ऐसी खबरें आई थीं कि सोनम अपने दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं.

सोनम कपूर का एलिगेंट और मॉडर्न लुक

हालांकि. उस समय उन्होंने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया था. अब सोनम ने खुद तस्वीरें पोस्ट कर ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की है, जिससे बाद उनके पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया है. अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट से एक दिन पहले ही सोनम ने इंस्टाग्राम पर अपनी दो खूबसूरत लुक्स की तस्वीरें पोस्ट की थीं. उन्होंने इन्हें कैप्शन दिया था, ‘शादी के लिए तैयार… दो दिन और दो लुक जो मुझे पसंद आए!’. एक फोटो में वे ट्रेडिशनल ब्लू साड़ी में ज्वैलरी के साथ बेहद एलिगेंट लग रही थीं, जबकि दूसरी में वे मॉडर्न आउटफिट में नजर आईं.

हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टार, 120 करोड़ के बजट में कमाए थे सिर्फ 23 करोड़, मिट्टी में मिल गई थी डायरेक्टर की इज्जत, आजतक होता है पछतावा

सोनम कपूर का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम को आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘ब्लाइंड’ में देखा गया था. ये एक क्राइम थ्रिलर थी, जिसका डायरेक्शन शोमे मक्खीजा ने किया था. इसमें पुरब कोहली, विनय पाठक और लिलेट दुबे ने भी लीड रोल में नजर आए थे, जिसको काफी पसंग किया गया था. ये फिल्म 2011 की कोरियाई मूवी का हिंदी रीमेक थी और इसमें सोनम ने एक ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती है.

सोनम कपूर की फिल्में

उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई थी, क्योंकि ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग था. हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनिस कपूर की बेटी सोनम कपूर ने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. फिर 2007 में उन्होंने भंसाली की ही फिल्म ‘सावरिया’ से एक्टिंग डेब्यू किया. उसके बाद वे ‘आई हेट लव स्टोरीज’, ‘रांझणा’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘संजू’, ‘नीरजा’, ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. सोनम हमेशा अपनी फिल्मों, फैशन और खास अंदाज के लिए सुर्खियों में रही हैं.