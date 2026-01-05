दीपिका पादुकोण का बर्थडे वीडियो वायरल, फैंस संग किया सेलिब्रेशन! मिनटों में हुआ री-शेयर

बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन पति रणवीर सिंह के साथ न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस के जन्मदिन उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए किसी जन्न से कम नहीं है. वहीं इस खास मौके पर दीपिका का एक वीडियो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो फैंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन दीपिका का ये वायरल वीडियो आज का नहीं बल्कि पिछले महीने की प्राइवेट फैन मीट का है, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ 40th बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट किया था. इस सेलिब्रेशन की वीडियो और फोटोज आज उनके जन्मदिन के मौके पर री-शेयर हो रही है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही हैं.

Happy Birthday @deepikapadukone Wishing you another amazing year... To good health & many more films #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/NRLMhPqCrs — (@uffyehgehraiyaa) January 4, 2026

फैंस के साथ बर्थ सेलिब्रेशन

दीपिका पादुकोण ने पिछले साल अपने फैंस के साथ बर्थ डे को एडवांस में सेलिब्रेट किया था. उन्होंने मुंबई में एक प्रोग्राम में देश के कई फैंस को इनवाइट किया था. इस सेलिब्रेशन की वीडियो और फोटोज फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण केक काटती हुई और फैंस के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में वो पर्पल कलर के स्वेटर और मैचिंग पैंट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

पति संग कर रही क्वालिटी टाइम स्पेंड

दीपिका अपने 40th बर्थडे को इस समय अपने पति रणवीर के साथ अमेरिका में क्वालिटी टाइम बिता कर सेलिब्रेट कर रही हैं. इस कपल ने न्यूयॉर्क में क्रिसमस और न्यू ईयर 2026 मनाया, जिसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. इन फोटोज में उन्हें मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एनबीए मैच देखते हुए भी देखा गया, जहां न्यूयॉर्क निक्स और अटलांटा हॉक्स के बीच मुकाबला चल रहा था. वहीं, कुछ दिन पहले दीपिका ने लास वेगास में अपनी करीबी दोस्त स्नेहा रामचंदर के साथ एक खास कॉन्सर्ट में खूब मस्ती करती हुई दिखाई दीं.