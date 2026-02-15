Advertisement
trendingNow13110806
Hindi Newsबॉलीवुडहॉलीवुड में बजेगा दीपिका पादुकोण का डंका! पॉपुलर वेब सीरीज से फिर जुड़ा नाम, फैंस एक्साइटेड

हॉलीवुड में बजेगा दीपिका पादुकोण का डंका! पॉपुलर वेब सीरीज से फिर जुड़ा नाम, फैंस एक्साइटेड

Deepika Padukone OTT Debut: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब बड़े पर्दे पर जलवा दिखाने का बाद ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार हैं. एक्ट्रेस जल्द ही हॉलीवुड की वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं. चलिए आपको इस वेब सीरीज के बारे में बताते हैं- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 15, 2026, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone OTT Debut: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लाखों चाहने वाले हैं. अक्सर हसीना की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की लाइफ चर्चा में बनी रहती हैं. दीपिका पादुकोण एक के बाद एक फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाली है. हाल ही में हसीना का नाम एक वेब सीरीज के साथ जुड़ रहा है. ऐसे में चलिए हम आपको एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में बताते हैं. 

अब वेब सीरीज में धमाल मचाएंगी दीपिका पादुकोण
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज है. दीपिका पादुकोण जल्द ही एक वेब सीरीज में धमाल मचाने वाली हैं. Deccan Chronicle की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एस साल वेब सीरीज 'द व्हाइट लोटस (The White Lotus)' के सीजन 4 में धमाल मचा सकती हैं. हालांकि अभी तक इस मामले में स्टूडियो की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई हैं.      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

बीते महीने किए थे सीजन 4 के नए किरदारों का ऐलान 
बीते महीने HBO ने सीजन 4 के नए किरदारों का ऐलान किया था. इस सीरीज में हैरी पॉटर की एक्ट्रेस हेलेना बॉनहैम कार्टर और क्रिस मेसीना शामिल हैं. सीरीज में स्टीव कूगन, कैलेबा जोंटे एडवर्ड्स, मरिसा लॉन्ग, अलेक्जेंडर लुडविग, एजे मिचाल्का और सैंड्रा बर्नहार्ड भी नजर आएंगे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीजन 3 के लिए भी किया गया था अप्रोच
बता दें कि साल 2024 में दीपिका पादुकोण के 'द व्हाइट लोटस' सीजन 3 में आने की खूब अफवाह सामने आई थीं. ये बात तब शुरू हुई थी जब रणवीर सिंह की मां ने एक पोस्ट लाइक किया था और लिखा था कि दीपिका पादुकोण इस अंतरराष्ट्रीय शो में नजर आएंगी. लेकिन बाद में एक्ट्रेस इस सीरीज में नजर नहीं आई थीं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneThe White Lotus

Trending news

भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली