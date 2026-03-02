मां बनने के बाद बदला 40 साल की हसीना का नजरिया, बेटी से चाहती हैं ब्रेक, बोली- 'मेरे अंदर भी है गिल्ट'

Deepika Padukone opens up about daughter Dua: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मां बनने के बाद अपने 'टॉक्सिक ट्रेट' के बारे में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने हाल ही में मां बनने के बाद महसूस हुए गिल्ट पर भी खुलकर अपनी बात रखी. दीपिका ने बताया कि वह कभी-कभी बेटी से थोड़ा ब्रेक चाहती हैं.
Deepika Padukone opens up about daughter Dua: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने मदरहुड फेज को दिल से जी रही हैं. बेटी दुआ के एक साल का होने के बाद उन्होंने पहली बार उसका चेहरा सोशल मीडिया पर दिखाया था. तब से वह अक्सर अपनी बेटी और मां बनने के अनुभवों को लेकर खुलकर बात करती नजर आती हैं.
हाल ही में दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी मदरहुड जर्नी की एक झलक शेयर की. उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन इस प्यार के साथ एक खास तरह का ‘मॉम गिल्ट’ भी जुड़ा है, जिससे कई नई मांएं गुजरती हैं. वीडियो के साथ दीपिका ने लिखा, 'मेरा टॉक्सिक ट्रेट यह है कि मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूं कि नहीं चाहती कोई और उसे देखे. लेकिन सच यह है कि मुझे कभी-कभी ब्रेक की भी जरूरत होती है. मैं उसके बिना रह नहीं सकती, फिर भी 24 घंटे की शांति चाहती हूं. और इसके बावजूद, दिल यही चाहता है कि 24/7 उसी के साथ रहूं.'
बता दें कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है. एक्ट्रेस ने WAVES 2025 समिट में बताया था कि 'मां बनने के बाद मैं एक नई जिंदगी ढूंढ रही हूं. जैसे ही आपके पास बच्चा आ जाता है तो आप एक-दूसरे इंसान के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं. खासकर जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी जी है, वह हमेशा मेरे बारे में रही है. जैसे- घर छोड़ना, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा करियर, सब कुछ मेरे लिए था और अब अचानक आप उस इंसान की देखभाल कर रहे हैं जो हर चीज के लिए पूरी तरह से आप पर निर्भर है.'
एक्ट्रेस ने मदरहुड को जिंदगी बदलने वाला, जमीन से जोड़ने वाला और बेहद भावुक अनुभव बताया. उनका कहना है कि इस सफर ने उन्हें छोटी-छोटी खुशियों की अहमियत समझाई है. दीपिका चाहती हैं कि उनकी बेटी सामान्य और सुरक्षित माहौल में बड़ी हो, ताकि उसे फिल्मी परिवार में जन्म लेने का कोई दबाव महसूस न हो.
