40 साल की इस हसीना के घर पहुंची फराह खान, 100 साल पुराने घर की देखी शाही झलक, लिविंग रूम देख बोली- 'शाहरुख के मन्नत की याद आ गई'

Actress 100 years Older House: आपके आजतक कई बड़े सुपरस्टार्स के घर का नजारा तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के घर की झलक दिखाने जा रहे हैं जिनका घर देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा. 39 साल की ये हसीना 100 साल से भी पुराने घर में रहती है.
100 years Older House: बॉलीवुड फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अक्सर अपने ब्लॉग को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. फराह अक्सर फिल्मी सितारों के घर जाकर लंच डिनर करने वाले वीडियोज बनाती हैं जो फैंस को काफी पसंद आते हैं. अभी हाल ही में फराह खान एक बॉलीवुड हीरोइन के घर पहुंची थीं. जहां फराह को 100 साल से पुराना फर्नीचर देखने को मिला. इतना ही नहीं इस घर की शालीनता को देख फराह ने इसे इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से भी कंपेयर किया है. दरअसल, जिस हीरोइन के घर फराह पहुंची उसका नाम डायना पेंटी हैं.
फराह खान ने दिखाया 100 साल पुराना फर्नीचर
फराह खान अक्सर अपने कुक दिलीप के साथ फिल्मी सितारों के घर जाती हैं या फिर कभी-कभी फिल्मी सितारे फराह के घर आते हैं. हाल ही में फराह बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी के घर पहुंची थीं और उनके साथ दिलीप भी थे. डायना ने फराह को सबसे पहले अपने घर का टूर कराया. इसी दौरान उन्होंने लिविंग रूम में कुछ फर्नीचर भी दिखाया. ये फर्नीचर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है.
इसके साथ ही विश्व युद्ध 2 के समय की भी कुछ चीजें घर में देखने को मिली. डायना ने बताया कि उनका घर काफी पुराना है और इसे उनके ग्रेट ग्रैंड फादर ने खरीदा था. तभी से उनका परिवार इस घर में रहता है. एक्ट्रेस डायना पेंटी भी इसी घर में रहती हैं और फिल्मों में काम करती रहती हैं.
लिविंग रूम ने दिलाई मन्नत की याद
कोरियोग्राफर फराह खान ने इतने पुराने फर्नीचर और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी चीजों को अपने ब्लॉग में दिखाया और इन चीजों को देख फराह भी काफी चौंक गईं. फराह ने डायना के घर को बकिंघम पैलेस से भी कंपेयर किया. हालांकि डायना ने इसे मजाक में ही लिया. फराह ने डायना के घर का लिविंग रूम देखकर कहा कि ये तो शाहरुख खान के मन्नत की याद दिलाता है. बता दें कि डायना पेंटी बॉलीवुड की हिट हसीनाओं में से एक हैं और अब तक अपने करियर में कई दर्जनभर से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल से डायना अपना अपना डेब्यू किया था. डायना के साथ इस फिल्म में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण भी नजर आए थे.
