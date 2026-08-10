कट बोलते रहे डायरेक्टर, लेकिन फिर भी Kiss करती रही एक्ट्रेस, जमकर मचा था बवाल; कभी इमरान हाशमी के साथ भी दिए इंटीमेट सीन

कुछ समय पहले एक एक्ट्रेस ने अपने करियर के शुरुआती दौर का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. उन्होंने बताया था कि एक शूट के दौरान उनके को-एक्टर ने सीन को बार-बार इम्प्रोवाइज करते हुए उन्हें किस करने की कोशिश की थी. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस स्थिति को लेकर काफी अनकफंर्टेबल भी थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे इससे पीछे छुड़ाएं. बाद में उन्होंने अपने पति को फोन किया, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक सेट पर उनके साथ मौजूद रहे. लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटीमेट सीन में सिर्फ एक्टर्स ही बहकते हैं? क्या एक्ट्रेसेस कभी अपनी बाउंड्री को नहीं भूलती हैं?
इसी सवाल को लेकर हाल ही में एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने एक पॉडकास्ट में कुछ चौंकाने वाले दावे किए थे. उनके मुताबिक, कुछ मौकों पर एक्ट्रेसेस भी सीन खत्म होने के बाद किसिंग करती रहती हैं. इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस का नाम लिया. आइए बताते हैं कि कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने इंटीमेट सीन के दौरान सारी हदें पार कर दीं.
खबरों के मुताबिक, इस मुद्दे पर जिस एक्ट्रेस का नाम सामने आया है वो कोई और नहीं, बल्कि जैकलीन फर्नांडिस हैं. वहीं जिस एक्टर के साथ उनका नाम जोड़ा गया वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं. ये किस्सा फिल्म 'ए जेंटलमैन' में एक किसिंग सीन के दौरान का है. खबरों के अनुसार, सीन खत्म होने के बाद कैमरा बंद हो गया और डायरेक्टर ने कट भी बोल दिया गया, लेकिन वो दोनों कुछ देर तक किस करते रहे, जिससे सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.
कुछ ऐसा ही किस्सा टाइगर श्रॉफ और जैकलीन के बीच देखने को मिला था. खबरों के मुताबिक, 'ए फ्लाइंग जट्ट' के किसिंग सीन के दौरान भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी. कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि कट बोले जाने के बाद भी दोनों कुछ देर तक किस करते रहे. इन दावों की चर्चा सोशल मीडिया में भी काफी हुई थी.
जैकलीन फर्नांडिस ने बॉलीवुड में कदम फिल्म 'अलादीन' से रखा था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और रितेश देशमुख नजर आए थे. लेकिन इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली. लेकिन इसके बाद उन्होंने इमरान हाशमी के साथ 'मर्डर 2' में काम किया और रातोंरात नई सेंसेशन बन गईं. इस फिल्म के बाद वो 'हाउसफुल 2', 'रेस 2', 'किक', 'हाउसफुल 3' और 'जुड़वा 2' जैसी फिल्मों में नजर आईं. खास तौर पर सलमान खान के साथ 'किक' में काम करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई.
जैकलीन का नाम सिर्फ फिल्मों की वजह से ही नहीं, बल्कि कई विवादों में भी सामने आया है. सबसे बड़ा विवाद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटॉर्शन केस को लेकर रहा है. जून 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन समेत आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप फॉर्मली तय किए. जैकलीन और सुकेश दोनों ने आरोपों से इनकार किया है और ट्रायल का सामना करने की बात कही है.
इंटीमेट सीन शूट करते समय सबसे जरूरी चीज एक्टर्स की परमिशन और पहले से की गई प्लानिंग होती है. कैमरे के सामने रोमांस करना एक्टिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कट के बाद क्या होता है, ये पर्सनल बाउंड्री और प्रोफेशनल व्यवहार का मामला बन जाता है. वहीं जैकलीन से जुड़े दावों को लेकर सामने आई अलग-अलग बातें ये भी बताते हैं कि फिल्मी सेट से जुड़ी सनसनीखेज कहानियों को बिना किसी पक्की जानकारी के सच मान लेना सही नहीं है. जैकलीन ने अभी तक इस तरह की खबरों पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया है, इसलिए ये खबरें महज अफवाहों के तौर पर देखी जा रही हैं.