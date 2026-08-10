Add Zee Business As A Preferred Source
App

कट बोलते रहे डायरेक्टर, लेकिन फिर भी Kiss करती रही एक्ट्रेस, जमकर मचा था बवाल; कभी इमरान हाशमी के साथ भी दिए इंटीमेट सीन

Actress Lost Control During Intimate Scene: फिल्मों में प्यार, रोमांस और इंटीमेट सीन अब कोई नई बात नहीं है. कहानी की जरूरत के हिसाब से सितारे कैमरे के सामने किसिंग और इंटीमेट सीन करते हैं. हालांकि, ऐसे सीन शूट करना उतना आसान नहीं होता, जितना पर्दे पर नजर आता है. सेट पर कई लोगों के बीच स्टार्स को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हुए सीन पूरा करना होता है. वहीं जब किसी इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान कलाकारों के हद पार करने की खबर सामने आती है, तो तेजी से वायरल हो जाती है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:43 PM IST
कट बोलते रहे डायरेक्टर, लेकिन फिर भी Kiss करती रही एक्ट्रेस, जमकर मचा था बवाल; कभी इमरान हाशमी के साथ भी दिए इंटीमेट सीन

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विराट-पुजारा और कौन? गॉल में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी
2
3
4
5