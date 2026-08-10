कट बोलते रहे डायरेक्टर, लेकिन फिर भी Kiss करती रही एक्ट्रेस, जमकर मचा था बवाल; कभी इमरान हाशमी के साथ भी दिए इंटीमेट सीन

कुछ समय पहले एक एक्ट्रेस ने अपने करियर के शुरुआती दौर का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. उन्होंने बताया था कि एक शूट के दौरान उनके को-एक्टर ने सीन को बार-बार इम्प्रोवाइज करते हुए उन्हें किस करने की कोशिश की थी. उन्होंने ये भी कहा कि वो इस स्थिति को लेकर काफी अनकफंर्टेबल भी थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे इससे पीछे छुड़ाएं. बाद में उन्होंने अपने पति को फोन किया, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक सेट पर उनके साथ मौजूद रहे. लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटीमेट सीन में सिर्फ एक्टर्स ही बहकते हैं? क्या एक्ट्रेसेस कभी अपनी बाउंड्री को नहीं भूलती हैं?