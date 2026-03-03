Advertisement
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी से लौटीं ईशा गुप्ता, सुनाई दर्द भरी दास्तान, बोलीं- 'अंदर से सब बहुत…'

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी से लौटीं ईशा गुप्ता, सुनाई दर्द भरी दास्तान, बोलीं- ‘अंदर से सब बहुत…’

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने पिछले कुछ समय से अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में फंसी थीं, जो कि अब घर लौट आई हैं. इंडिया आते ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया है. 

Mar 03, 2026, 01:44 PM IST
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी से लौटीं ईशा गुप्ता, सुनाई दर्द भरी दास्तान, बोलीं- ‘अंदर से सब बहुत…’

अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर सेना अभियान शुरू करने के बाद से अबू धाबी के हालात काफी नाजुक हैं. इस तनाव के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फंस गई थीं, जो कि अब इंडिया वापस सुरक्षित लौट आई हैं. एक्ट्रेस ने घर लौटते ही अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अबू धाबी में गुजारे उन मुश्किल पलों के बारे में बताया है, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था.

ईशा ने सुनाई आपबीती
ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखे इस पोस्ट की शुरुआत करते हुए लिखा, ‘मैं घर वापस आ गई हूं. आप सभी की प्रार्थनाओं और मदद के लिए धन्यवाद. हम सभी जिस मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं, वो बहुत कठिन है. सुरक्षित रहना सही में भगवान का एक आशीर्वाद है!’ उन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा,ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एयरपोर्ट पर थी, जो कि दोपहर 1 बजे तक बंद हो चुका था. चारों ओर लोग भाग रहे थे क्योंकि हममें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है.’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कहा धन्यवाद
एक्ट्रेस ने आगे अपने पोस्ट में बताया कि ‘फिर मिसाइल हमले की खबरें आने लगीं, और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. आनजान लोग एक-दूसरे का ख्याल रख रहे थे, सभी अपनी फैमिली को फोन कर रहे थे.’ उन्होंने आगे इस मुश्किल घड़ी में कोई हंगामा ना करने के लिए अबू धाबी हवाई अड्डे के ऑफिसर को धन्यवाद कहा. ईशा ने आगे कहा, ‘यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जो देखा वो एक देश - संयुक्त अरब अमीरात - की ताकत थी. हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे. ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम ने इस परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से संभाला.’

 

Jyoti Rajput

Esha Gupta Returns From Abu Dhabi

