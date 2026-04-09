मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अर्जुन कपूर? क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की चिंता, लिखा- 'अंत को स्वीकार करो...'

Arjun Kapoor Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद उनके फैंस परेशान हो गए हैं. चलिए आपको बताते हैं उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा-
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Arjun Kapoor Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं. एक बार फिर एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी लेटेस्ट क्रिप्टिक पोस्ट है. हाल ही में गुरुवार को एक्टर ने कुछ लाइन्स लिखी हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है. एक्टर ने लिखा, 'अंत को स्वीकार करो, चाहे वो एंड वैसा न हो जैसा आप चाहते थे.'
अपनी पोस्ट में अर्जुन कपूर ने इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है. लेकिन रेडिट पर अर्जुन की इस स्टोरी को लोग शेयर कर अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा, 'लगता है अर्जुन एक बड़े डिप्रेशन से जूझ रहे हैं.' दूसरे ने लिखा, 'अर्जुन को इस शोबिज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ नेगेटिविटी का ही उन्हें सामना करना पड़ता है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'अर्जुन किसी डिप्रेशन में तो नहीं हैं.' कुछ ने लिखा, 'अर्जुन इस ट्रोलिंग से परेशान हो गए हैं.'
सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आते ही यूजर्स ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं. हर कोई अलग-अलग कयास लगा रहा है. किसी का मानना है कि एक्टर किसी परेशानी या मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि एक्टर अपने करियर और निजी जीवन से परेशान हैं. अर्जुन कपूर के फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती की कामना भी कर रहे हैं.
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब अर्जुन कपूर ने कोई ऐसा पोस्ट किया हो, जिससे उनके चाहने वाले परेशान हो गए हों. इससे पहले भी साल फरवरी में अपनी मां के जन्मदिन पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा था. इस पोस्ट में उन्होंने अपने जीवन के हालिया संघर्षों का जिक्र किया था.
वहीं अर्जुन कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर फिल्म 'नो एंट्री 2' में नजर आएंगे. फिल्म में एक्टर के साथ वरुण धवन लीड रोल में दिखेंगे. वैसे तो पहले जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, तो बताया गया था कि फिल्म में वरुण, अर्जुन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में होंगे. हालांकि, बाद में फिल्म से दिलजीत को बाहर कर दिया गया.
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