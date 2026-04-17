महाठग सुकेश को तगड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस बनेंगी सरकारी गवाह? कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति

Conman Sukesh Chandrashekhar: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं.
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Conman Sukesh Chandrashekhar: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप झेल रही बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अब सरकारी गवाह बनना चाहती हैं. जैकलीन ने सरकारी गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने इस याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 20 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा.
ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. जैकलीन ने केस खत्म करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद अब उन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की है.
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये की ठगी की. उसने सरकारी अधिकारी बनकर उनके पति को कानूनी मदद दिलाने का झांसा दिया था. इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था. ठगी से कमाए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है.
ED ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन पर आरोप लगाया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही जैसे अपराधों के जरिए जो पैसा कमाया, उससे करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपये के गिफ्ट जैकलीन को दिए. जैकलीन तक गिफ्ट पहुंचाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी को रखा था.
ED के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे गिफ्ट और आभूषण लिए. जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज किया और उसके साथ पैसों का लेनदेन बरकरार रखा. ED का कहना है कि सिर्फ जैकलीन ने ही नहीं, बल्कि उनके घरवालों और रिश्तेदारों ने भी आर्थिक तौर पर फायदा उठाया. ED के मुताबिक, जैकलीन ने उसे मिले गिफ्ट को लेकर अपने बयानों को बार-बार बदला. जब सबूतों के साथ उसका सामना कराया गया, तब जाकर उसने सच्चाई बताई. लिहाजा, अपराध की आय का जानबूझकर इस्तेमाल करने के चलते जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी हैं. ED चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन की कुल 7 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की गई है.
जैकलीन फर्नांडिस इस मामले में खुद को बेकसूर बताती रही हैं. निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रखी गई अपनी दलीलों में उन्होंने कहा कि वह सुकेश चंद्रशेखर के धोखे का शिकार हुईं. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सुकेश को जेल में रहते हुए मोबाइल फोन और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने दिया.
सुकेश ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को मूर्ख बनाकर ठगा, और वह खुद भी उसकी ठगी का शिकार हो गईं. जैकलीन का कहना है कि पुलिस की ओर से दर्ज मुख्य केस में उन्हें गवाह बनाया गया है. सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए कई बार उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ हमेशा सहयोग किया. इसके बावजूद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने आरोपी बना दिया.
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