Advertisement
trendingNow13141022
Hindi Newsबॉलीवुड40 साल के इस K-Pop सिंगर ने गया शिव तांडव स्तोत्र, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो; सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

40 साल के इस K-Pop सिंगर ने गया 'शिव तांडव स्तोत्र', सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो; सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

कोरियाई पॉप सिंगर औरा ने 'शिवा शिवम' गाया और उसका वीडियो वायरल हो रहा है. संस्कृत और अंग्रेजी का क्रॉस-ओवर हर किसी को पसंद आ रहा है. इसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 साल के इस K-Pop सिंगर ने गया 'शिव तांडव स्तोत्र', सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो; सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

मशहूर के-पॉप स्टार ऑरा उर्फ पार्क मिन-जून, जो साउथ कोरिया से हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारतीय आध्यात्म का सबसे पावरफुल मंत्र 'शिव तंडव स्त्रोत्रम' पर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे देख हर कोई हैरान हो रहा है. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.दक्षिण कोरियाई सिंगर ऑरा ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूरा 'शिव तांडव स्तोत्र' गाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसे न सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से गाया है, बल्कि इसमें अपना एक अलग फ्लेवर भी एड किया है. 

संस्कृत में गाया पूरा 'शिव तांडव स्तोत्र'

वीडियो में कहीं वह वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रहे हैं, तो कहीं गले में रुद्राक्ष की माला पहने भगवान शिव की तरह गेटअप लिए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, फैंस को इस वीडियो में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, वह यह है कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा संस्कृत सीखी है और कठिन शब्दों का भी एकदम सही उच्चारण करने की पूरी कोशिश की है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए ऑरा ने एक लंबा-चौड़ा और भावुक कर देने वाला कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, "मुझे भारत में रहते हुए तीन साल हो गए हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूं. मैं सिर्फ वह जिंदगी नहीं जी रहा हूं, जिसमें पैसा और फेम हो. मैं पॉजिटिव एनर्जी, खुद पर नियंत्रण और काम के लिए एक सही माइंडसेट रखना सीख रहा हूं. यह किसी धर्म के बारे में नहीं, बल्कि हर चीज के सम्मान के बारे में है. मैं इस वक्त इंडिया में रह रहा हूं और बहुत ही ज्यादा खुश हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह छोटी-सी विश आप लोगों तक पहुंचे और सभी के दिलों में खुशी जगाए. जब लोग यह कहते हैं कि तुम्हारा उच्चारण काफी अच्छा हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है. कृपया मुझे इसी तरह गाइड करते रहें."

सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए रिएक्शन

जिस तरह से ऑरा ने इस 'शिव तांडव स्तोत्र' गाया है, उसकी सराहना करते हुए फैंस नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जब म्यूजिक भक्ति से मिलता है, तो यही कमाल होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सिंगर की आवाज बहुत ही मधुर है, जो भक्ति से परिपूर्ण है."

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

shiv strotam

Trending news

'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
Punjab
'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
israel iran war
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
LPG
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील
Mehbooba Mufti
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील
पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
Pune
पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
Lift Safety News
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
LPG Cylinder Crisis
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
Sonam Wangchuk
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?