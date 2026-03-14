40 साल के इस K-Pop सिंगर ने गया 'शिव तांडव स्तोत्र', सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो; सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

मशहूर के-पॉप स्टार ऑरा उर्फ पार्क मिन-जून, जो साउथ कोरिया से हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारतीय आध्यात्म का सबसे पावरफुल मंत्र 'शिव तंडव स्त्रोत्रम' पर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे देख हर कोई हैरान हो रहा है. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.दक्षिण कोरियाई सिंगर ऑरा ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूरा 'शिव तांडव स्तोत्र' गाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसे न सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से गाया है, बल्कि इसमें अपना एक अलग फ्लेवर भी एड किया है.

संस्कृत में गाया पूरा 'शिव तांडव स्तोत्र'

वीडियो में कहीं वह वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रहे हैं, तो कहीं गले में रुद्राक्ष की माला पहने भगवान शिव की तरह गेटअप लिए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, फैंस को इस वीडियो में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, वह यह है कि उन्होंने इसके लिए बाकायदा संस्कृत सीखी है और कठिन शब्दों का भी एकदम सही उच्चारण करने की पूरी कोशिश की है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए ऑरा ने एक लंबा-चौड़ा और भावुक कर देने वाला कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, "मुझे भारत में रहते हुए तीन साल हो गए हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूं. मैं सिर्फ वह जिंदगी नहीं जी रहा हूं, जिसमें पैसा और फेम हो. मैं पॉजिटिव एनर्जी, खुद पर नियंत्रण और काम के लिए एक सही माइंडसेट रखना सीख रहा हूं. यह किसी धर्म के बारे में नहीं, बल्कि हर चीज के सम्मान के बारे में है. मैं इस वक्त इंडिया में रह रहा हूं और बहुत ही ज्यादा खुश हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह छोटी-सी विश आप लोगों तक पहुंचे और सभी के दिलों में खुशी जगाए. जब लोग यह कहते हैं कि तुम्हारा उच्चारण काफी अच्छा हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है. कृपया मुझे इसी तरह गाइड करते रहें."

सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए रिएक्शन

जिस तरह से ऑरा ने इस 'शिव तांडव स्तोत्र' गाया है, उसकी सराहना करते हुए फैंस नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जब म्यूजिक भक्ति से मिलता है, तो यही कमाल होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सिंगर की आवाज बहुत ही मधुर है, जो भक्ति से परिपूर्ण है."