Advertisement
trendingNow13181195
Hindi Newsबॉलीवुड43 साल के इस एक्टर संग कंगना रनौत का अफेयर? रूमर्स पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हमारे बच्चे होते...

43 साल के इस एक्टर संग कंगना रनौत का अफेयर? रूमर्स पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हमारे बच्चे होते...'

Kangana Ranaut On Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में 43 साल के एक्टर संग रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा, 'अगर हमारे बीच रोमांस होता तो अब तक हमारे बच्चे हो गए होते....'

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 16, 2026, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिलेशनशिप रूमर्स पर कंगना रनौत का जवाब
रिलेशनशिप रूमर्स पर कंगना रनौत का जवाब

Kangana Ranaut On Dating Rumours: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत एक फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ अपने रिलेशन की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है. दोनों संसद या पार्टी के काम से जब भी मिलते हैं, तो उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं. कभी दोनों एक-दूसरे को ताली मारते नजर आते हैं, तो कभी साथ में हंसते हुए, आवाज लगाकर बुलाते हुए या फिर गले मिलते दिखते हैं. कई समय से दोनों के बीच रिश्ते की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब कंगना ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

'मैं जब भी चिराग के बारे में सोचती हूं....'

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एएनआई से बातचीत में रोमांटिक एंगल के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, 'चिराग सिर्फ मेरे दोस्त हैं. मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूं, तो मुझे हमेशा एक दोस्त ही नजर आते हैं.' जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या उनके बीच कभी रोमांस रहा है? इस पर एक्ट्रेस ने बेहद साफ अंदाज में कहा, 'कोई रोमांस नहीं है. हम एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अगर हमारे बीच रोमांस होना होता तो...'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम दोनों करीब 10 साल पहले आई एक फिल्म साथ में कर चुके हैं. अगर हमारे बीच कुछ होता, तो अब तक हमारे कई बच्चे होते. अगर रोमांस होना होता, तो अब तक हो चुका होता.' इस बयान के बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर यह साफ किया कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, ना कि कोई रोमांटिक कनेक्शन है. उनके इस बेबाक और मजेदार अंदाज ने फैंस का ध्यान जरूर खींच लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

साल 2011 में आई थी दोनों की फिल्म

बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान ने साल 2011 में आई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था. इसी फिल्म से चिराग ने बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म को तनवीर खान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कंगना-चिराग के अलावा नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे भी नजर आई थीं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस फिल्म से दोनों की दोस्ती हो गई थी.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

kangana ranautChirag Paswan

Trending news

Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
PM Modi
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
women reservation
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
Rajya sabha
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
amit shah
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
Supreme Court
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
amit shah news
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी