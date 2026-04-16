43 साल के इस एक्टर संग कंगना रनौत का अफेयर? रूमर्स पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हमारे बच्चे होते...'

Kangana Ranaut On Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में 43 साल के एक्टर संग रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा, 'अगर हमारे बीच रोमांस होता तो अब तक हमारे बच्चे हो गए होते....'
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Kangana Ranaut On Dating Rumours: बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत एक फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ अपने रिलेशन की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है. दोनों संसद या पार्टी के काम से जब भी मिलते हैं, तो उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं. कभी दोनों एक-दूसरे को ताली मारते नजर आते हैं, तो कभी साथ में हंसते हुए, आवाज लगाकर बुलाते हुए या फिर गले मिलते दिखते हैं. कई समय से दोनों के बीच रिश्ते की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब कंगना ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एएनआई से बातचीत में रोमांटिक एंगल के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, 'चिराग सिर्फ मेरे दोस्त हैं. मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूं, तो मुझे हमेशा एक दोस्त ही नजर आते हैं.' जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या उनके बीच कभी रोमांस रहा है? इस पर एक्ट्रेस ने बेहद साफ अंदाज में कहा, 'कोई रोमांस नहीं है. हम एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम दोनों करीब 10 साल पहले आई एक फिल्म साथ में कर चुके हैं. अगर हमारे बीच कुछ होता, तो अब तक हमारे कई बच्चे होते. अगर रोमांस होना होता, तो अब तक हो चुका होता.' इस बयान के बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर यह साफ किया कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, ना कि कोई रोमांटिक कनेक्शन है. उनके इस बेबाक और मजेदार अंदाज ने फैंस का ध्यान जरूर खींच लिया है.
बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान ने साल 2011 में आई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था. इसी फिल्म से चिराग ने बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म को तनवीर खान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कंगना-चिराग के अलावा नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे भी नजर आई थीं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस फिल्म से दोनों की दोस्ती हो गई थी.
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