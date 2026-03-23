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Hindi Newsबॉलीवुडबर्थडे पर कंगना रनौत ने PM मोदी से की मुलाकात, हिमाचली शॉल देकर जीता दिल, परिवार संग शेयर की यादगार तस्वीरें

बर्थडे पर कंगना रनौत ने PM मोदी से की मुलाकात, हिमाचली शॉल देकर जीता दिल, परिवार संग शेयर की यादगार तस्वीरें

Kangana Ranaut Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने 40वें बर्थडे पर परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर खुशी जाहिर की. देखें लेटेस्ट पोस्ट- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 23, 2026, 08:00 PM IST
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बर्थडे पर कंगना रनौत ने PM मोदी से की मुलाकात, हिमाचली शॉल देकर जीता दिल, परिवार संग शेयर की यादगार तस्वीरें

Kangana Ranaut meets PM Narendra Modi on her birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत आज 40 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर उन्हें फैंस और चाहने वालों से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं. एक्ट्रेस हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद हैं. ऐसे में उन्होंने अपने जन्मदिन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेलिब्रेट करने का सोचा. एक्ट्रेस अपने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचीं. उनका लेटेस्ट पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एक्ट्रेस ने शेयर की फोटो

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह पीएम को हिमाचल की बनी शॉल गिफ्ट करती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही वह उनके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लाईं, जिसे एक्ट्रेस अपने हाथों से भेंट करती दिखीं. वहीं, कंगना के भाई पीएम के लिए एक ब्रॉस (पीतल) का वॉल फ्रेम लेकर आए, जिसमें दशावतार बने हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी

इस खास पल की तस्वीर शेयर करते हुए कंगना ने खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'आज परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का समय और मार्गदर्शन मिला. मेरे लिए यह एक यादगार जन्मदिन रहा.' एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस मुलाकात को खास बता रहे हैं.

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कब फिल्मों में वापसी करेंगी कंगना? 

बता दें कि कंगना रनौत काफी समय से राजनीति में एक्टिव हैं. साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह मंडी से सांसद बनीं. इस दौरान उनकी एक फिल्म ‘इमरजेंसी’ रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि, फिल्म में एक्ट्रेस की एक्टिंग को फैंस ने काफी पसंद किया. एक्ट्रेस के फैंस उन्हें फिर से पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हसीना कई फिल्मों में जल्द ही नजर आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है.  

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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