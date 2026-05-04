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Hindi Newsबॉलीवुडराजनीति में महिलाओं की इज्जत..., राहुल गांधी संग शादी की अफवाह पर भड़कीं कंगना रनौत, ट्रोलर्स की लगाई जमकर क्लास

'राजनीति में महिलाओं की इज्जत...', राहुल गांधी संग शादी की अफवाह पर भड़कीं कंगना रनौत, ट्रोलर्स की लगाई जमकर क्लास

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक मीम पेज पर अपना गुस्सा निकाला है. एक मीम पेज ने एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत की शादी की झूठी अफवाह फैलाई थी. जब एक्ट्रेस ने देखा तो इस पर रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को सबक सिखाते हुए कहा, 'राजनीति में महिलाओं की इज्जत नहीं है.'

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 04, 2026, 04:29 PM IST
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'राजनीति में महिलाओं की इज्जत...', राहुल गांधी संग शादी की अफवाह पर भड़कीं कंगना रनौत, ट्रोलर्स की लगाई जमकर क्लास

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा जवाब देती हैं. हाल ही में एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जब एक मीम पेज ने उनके नाम से फर्जी बयान फैलाया. इस वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि अगर राहुल गांधी भाजपा जॉइन करते हैं, तो कंगना उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी. इसे देखने के बाद एक्ट्रेस का मीम पेज पर गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की और कहा, 'राजनीति में भी महिलाओं की इज्जत नहीं है.'

सोशल मीडिया पर वायरल ये अफवाह

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इसी बीच एक मीम पेज ने कंगना रनौत का एक फर्जी कमेंट पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, 'अगर राहुल गांधी बीजेपी जॉइन करेंगे, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं.' अब जैसे ही कंगना रनौत की नजर इस पोस्ट पर पड़ी, तो उन्होंने मीम पेज पर अफवाह फैलाने वालों की जमकर क्लास लगा दी.

कंगना रनौत ने शेयर की स्टोरी

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कंगना रनौत ने किया रिएक्ट

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस तरह की झूठी और स्तरहीन खबरें न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि राजनीति में महिलाओं के लिए सम्मान की काफी कमी है. कंगना ने अपनी स्टोरी में लिखा, 'ये कितनी घटिया बात है. राजनीति में भी महिलाओं की इज्जत नहीं है. ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों पर शर्म आनी चाहिए.'

इस फिल्म में आएंगी कंगना रनौत नजर

वहीं अब दूसरी ओर कंगना रनौत के फिल्मी करियर की बात करें, तो एक्ट्रेस की फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन 'क्वीन' का सीक्वल नए नाम से आने वाला है. इन दिनों वह अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रही हैं. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन विकास बहल कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म का लेखन, निर्देशन और को-प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ली है. बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए तीन महीने का शूटिंग शेड्यूल तैयार किया गया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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