'Dhurandhar' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसे रणवीर सिंह, बेंगलुरु के वकील ने कराई शिकायत दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

Ranveer Singh: बॉलीवुड एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में बने हुए है. इसी बीच फिल्म रिलीज से पहले ही रणवीर विवादों में घिर चुके हैं. रणवीर के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 के दैव दृश्य की नकल करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है. एक्टर पर फिल्म 'कांतारा' में दिखाए गए पारंपरिक तुलू चावुंडी (चामुंडा) देवी के पूजा-पाठ के तरीके का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है.

रणवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज

बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेटल ने रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने 28 नवंबर को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में स्टेज पर परफॉर्म के दौरान पवित्र दैवीय परंपरा का मजाक उड़ाया है. कांतारा चैप्टर 1 और इसके मुख्य स्टार-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की प्रशंसा करते हुए, रणवीर सिंह ने कथित तौर पर देव को एक राक्षस और एक महिला भूत के रूप में वर्णित किया, जिससे शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

Massive outrage has erupted over actor Ranveer Singh's offensive remarks about the Hindu deity from Kantara film. Add Zee News as a Preferred Source In Goa, the actor mimicked Daiva scene from Kantara at IFFI, called Daiva a female ghost twitter.com/53IJ9ENVTw Angry Saffron (AngrySaffron) November 29, 2025

पुलिस को दी गई शिकायक के मुताबिक

पुलिस को दी गई इस शिकायत के मुताबिक, रणवीर सिंह ने कथित तौर पर कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में दक्षिण भारत के तुलुनाडु के पूजे जाने वाले देवी-देवता पंजुर्ली/गुलिया जैसे देवताओं का मजाक उड़ाते हुए स्टेज पर एक्टिंग की. वकील का दावा है कि यह प्रदर्शन अशिष्ट, अपमानजनक और हास्यास्पद था, जिससे हिंदू धार्मिक भावनाओं को खासकर तुलु भाषी समुदाय के लोगों को गहरी ठेस पहुंची है.

रणवीर सिंह के खिलाफ भारत न्याय संहिता, 2023 की धारा 299, 302 और 196 के तहत शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपने 'अवैध और आपत्तिजनक कार्यों' के माध्यम से रणवीर ने लाखों हिंदुओं, विशेष रूप से कर्नाटक के तुलु भाषी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. अपनी शिकायत में वकील ने यह भी कहा कि रणवीर सिंह ने 28 नवंबर को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में अपने स्टेज भाषण के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी.

रणवीर सिंह ने मांगी माफी

यह घटनाक्रम रणवीर सिंह द्वारा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगने के एक दिन बाद सामने आया है. उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ के अविश्वसनीय प्रदर्शन को उजागर करना था. हर अभिनेता के लिए मैं जानता हूं कि उस विशेष दृश्य को जिस तरह से उन्होंने निभाया, उसे निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं.'