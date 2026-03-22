3 घंटे 49 मिनट में रिकॉर्ड ब्रेक! शाहरुख की Jawan और यश की KGF 2 को दी मात, रणवीर सिंह की ‘धुंरधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ इस समय सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है, ऑडियंस की तरफ से लगातार इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के पहले शनिवार को फिल्म की रफ्तार में तेजी देखी गई, जिसके चलते इसने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ‘जवान’ और यश की ‘केजीएफ2’ को मात दे दी है.
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Dhurandhar The Revenge: आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का क्रेज लगातार सिनेमाघरों से लेकर सोशल मीडिया तक बना हुआ है. वहीं फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग में काफी कमाई कर ली थी और अब रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बनाए हुए है. रणवीर सिंह की ये फिल्म हर दिन पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक कर नया इतिहास रच रही है. वहीं रिलीज के पहले शनिवार को कमाई में रफ्तार देखी गई. खबरों के मुताबिक, फिल्म ने शाम 6 बजे तक करीब 77 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसके बाद फाइनल आंकड़ों के लिए अनुमान लगाया गया था कि ये 100 करोड़ पार कर लेगी.
‘धुरंधर 2’, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, पहले ही दिन मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की और इंटरनेट पर एक अलग ही बज़ क्रिएट कर दिया. वहीं शनिवार यानी रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 113.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे भारत में कुल कमाई 339.29 करोड़ रुपये हो गई, जबकि टोटल कलेक्शन 404.56 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं इससे पहले फिल्म ने प्रीमियर से 43 करोड़ रुपये कमाए थे.
हिंदी भाषा में की कमाई
रणवीर सिंह की ‘धुंरधर 2’ ने सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी वर्जन में किया है, जो ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. 21 मार्च यानी रिलीज के तीसरे दिन हिंदी में लगभग 70.76 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन में करीब 4.18 करोड़ और तमिल वर्जन में 2.14 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.
‘धुरंधर’ को ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने दी मात
‘धुरंधर ‘2 का ओवरऑल कलेक्शन देखा जाए, तो फिल्म ने अपने पहले भाग से काफी ज्यादा कमाई कर ली है. ‘धुरंधर’ ने जहां पहले वीकेंड में करीब 123 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने तीन दिन में ही 260 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं प्रीमियर कलेक्शन जोड़ने के बाद ये आंकड़ा 300 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है. बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की, तो वो भी तेजी से बढ़ रहा है और फिल्म ने अब तक 400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
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